Sergiu Califar a fost trimis la duel alături de Alina Oprea (Lena), iar aceasta a reușit să câștige lupta, astfel că „Norocosul” s-a întors în România după 10 săptămâni petrecute la „Desafio: Aventura”.

„Am învățat că e ok să greșești. Și chiar e ok! Am învățat să nu mai joc cu frică. M-am bucurat de jocul ăsta pentru mine. Eu sunt un creator al frumosului și sper ca măcar să inspir designerii de interior și arhitecții și atâta timp cât noi credem în noi, este doar o etapă pe care trebuie să o luăm fix așa cum ne vine în viață. Dacă pot să pun zâmbetul pe buze sau să dau o stare de bine, pe mine mă mulțumește enorm. Sper să las multă energie, să las zâmbete pe buze, să-și aducă aminte de toate copilărismele pe care le-am făcut”, a spus Sergiu Califar după ce a fost eliminat.

Experiența din show-ul de la PRO TV nu doar că l-a ajutat pe Sergiu Califar diferite lucruri, dar i-a și rotunjit conturile, după cum notează jurnaliștii de la Cancan. Mai exact, „Norocosul” ar fi primit o sumă frumușică de bani pentru cele 10 săptămâni petrecute în Thailanda.

Din câte se pare, concurentul de la „Desafio: Aventura” ar fi primit 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în show. Astfel, pentru că a rezistat 10 săptămâni înainte de a fi eliminat de Alina Oprea (Lena), Sergiu Califar s-ar fi ales cu 15.000 de euro!

