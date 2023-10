În anul 2007, Silvia Chifiriuc și Petre Roman s-au afișat oficial ca un cuplu, după ce în același an fostul premier a divorțat de Mioara Roman. Foarte rar cei doi au acordat interviuri și la fel de rar au apărut în emisiuni de televiziune.

Acum, au făcut o excepție și au acordat împreună un interviu la Antena Stars. Au vorbit despre relația lor de 17 ani. „Eu nu am chestia asta cu cifrele! Pentru mine este așa că ar fi fost acum câțiva anișori… Nu știu ce se întâmplă, dar nu realizez…”, a declarat Silvia Chifiriuc, completată de Petre Roman: „Număratul anilor nu ne place!”.

„Recunoștința îți aduce lucruri minunate în viață”

Totodată, ea a explicat și ce obicei are seara, împlinită pe deplin de viața pe care o are acum. „Cu cât ești mai recunoscător, cu atât lucrurile vin spre tine și mai frumos. Și am făcut acest exercițiu și de atunci nu trece o zi să nu fiu recunoscătoare Divinității, să nu mulțumesc și cu cât mă retrag seara, la somn, cu aceste gânduri de mulțumire și îmi fac o listă vizuală cu ce am rezolvat în ziua respectivă, a doua zi se deschid lucruri la care nici nu m-am gândit. Recunoștința îți aduce lucruri minunate în viață”, a mai spus Silvia Chifiriuc.

„Eu am trăit o viață foarte frumoasă, cu toți prietenii mei, cu toți partenerii mei de viață. Am lăsat totul curat în urmă, frumos. Când m-am mutat în București și ne-am îndrăgostit, această mare iubire de care eu am avut parte, am tras linie foarte elegant, ca să nu aibă el (n.red.: Petre Roman) de suferit. În sensul să nu vină cineva să spună: „Uite, Silvia trebuie să-mi dea cutare lucru. Dimpotrivă, eu am fost generoasă. Am lăsat de la mine să fie bine”, a mai declarat soția lui Petre Roman.

Petre Roman, declarații după 17 ani de relație cu Silvia Chifiriuc

Și Petre Roman a făcut dezvăluiri despre relația cu soția lui. „În momentul în care a devenit publică relația dintre noi, în 2007, era evident că va fi o mare învolburare mediatică, având în vedere faptul că sunt un om cunoscut în România. Au fost 54 de zile fără oprire. Pentru Silvia a fost greu. A suferit mult”, a spus el.

„Am fost țintă, dar asta nu mai contează acum. El m-a avertizat. M-a pregătit. Aveam suportul lui. Mi-a zis că se vor scrie foarte multe lucruri neadevărate despre mine. Am pășit cu toată încrederea și cu toată iubirea în povestea asta cu el. Nu-mi pare rău de nimic!

Relația noastră a fost foarte bine sudată de la început. Ceea ce mi-a dat Dumnezeu este al meu și duc mai departe și pentru fiul meu Petrus, și pentru mine ca om”, a încheiat Silvia Chifiriuc.