Relația dintre Simona Halep și Toni Iuruc a început în 2019

Nunta Simonei Halep cu Toni Iuruc va avea loc joi, 15 septembrie la Constanța, acesta fiind unul dintre cele mai așteptate evenimente din această toamnă.

S-au logodit în vara acestui an

„E foarte frumos (n.r. – inelul de logodnă) și-l port cu mândrie și cu plăcere. A fost un moment deosebit! În trecut ziceam că o să fie un moment mai banal, așa, dar nu a fost deloc așa. Impactul a fost mare, am fost emoționată și mă bucur foarte mult să-l am pe Toni alături de mine.

Am plecat la un drum frumos. Da, așa este, ne-am logodit! Mă bucur pentru că am făcut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viața mea”, a spus Halep, în cadrul unei conferințe de presă, în luna iunie a acestui an.

Toni Iuruc, în vârstă de 42 de ani și Simona Halep, în vârstă de 29 de ani trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de doi ani, iar peste câteva zile, cei doi se vor căsători.

Când au apărut pentru prima oară împreună

Simona Halep are din vara anului 2019, o relație cu Toni Iuruc, un om de afaceri aromân. Acesta a însoțit-o pe jucătoarea de tenis și la turneul de la Wimbledon, atunci când a câștigat trofeul în 2019. De altfel, aceasta a fost prima lor apariție în public.

Iuruc a apărut în fotografiile făcute înainte și în timpul Dineului Campionilor de la Londra, eveniment desfășurat în seara zilei de 13 iulie, după finala masculină.

Simona Halep și Toni se căsătoresc pe 15 septembrie

Simona Halep se va căsători miercuri cu Toni Iuruc. Anunțul a fost făcut de către sportivă, marți, la revenirea în țară după eliminarea de la US Open 2021, informează DigiSport.

„Domnul Năstase m-a dat de gol. Da, ne vom căsători săptămâna viitoare, e un eveniment frumos, am emoţii. Emoţiile sunt diferite de cele de la un Grand Șlem, e partea personală”, a spus Simona Halep zilele trecute.

Toni Iuruc, un milionar machidon

Toni Iuruc este un milionar machidon care a mai avut de-a lungul timpului două căsătorii. De prima soție (Arina, de profesie model, și cu care are un copil) s-a despărțit relativ repede, iar lucrurile nu au stat mai bine nici cu cea de-a doua, Liana.

De Liana s-a separat cu puțin timp (câteva luni) înainte de a deveni iubitul Simonei. Cei doi se căsătoriseră în toamna lui 2018. Conform Fanatik, milionarul de 42 de ani deține șase firme, una dintre acestea fiind de publicitate.

