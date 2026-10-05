Adela Popescu și Radu Vâlcan au împreună trei băieți, pe Alexandru de 10 ani, pe Andrei, în vârstă de 7 ani și Adrian, în vârstă de 5 ani. În cadrul unui interviu acordat recent, soțul actriței a vorbit despre cum gestionează lucrurile în familia lor, cu trei băieți.

Într-un interviu pentru VIVA!, prezentatorul TV a povestit cum îi pregătesc pentru momentele mai dificile de la școală, dar și de ce consideră că un copil are nevoie, înainte de toate, de un spațiu sigur acasă.

„Treptat, ajung la vârsta la care încep anumite glume la școală, unele amuzante, altele mai răutăcioase. Tocmai din acest motiv, le oferim acasă locul în care ne pot povesti totul. Cred că, în astfel de situații, comunicarea este cheia. Ei ne spun ceea ce se întâmplă, iar noi le explicăm cu ce se confruntă și cum pot trece mai ușor peste astfel de situații. Nu cred că există o pregătire prealabilă a părinților, cred că trebuie doar să știm să le fim aproape și să le oferim spațiul sigur de care au nevoie.

Până la momentul în care vor putea face propriile alegeri, îi vom ține cât mai departe de viața publică și de supraexpunere. Respectăm deciziile tuturor, însă așa am simțit și simțim noi că este mai bine și așa vom face și pe mai departe”, a declarat Radu Vâlcan pentru sursa citată.

În cadrul interviului, Radu Vâlcan a dezvăluit care este regula de la care cei trei băieți ai lui nu se abat niciodată. El și Adela Popescu au stabilit clar acest lucru, pentru a păstra un echilibru în familie.