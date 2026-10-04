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Nicușor Dan are patru nume de premier pe lista scurtă, înaintea consultărilor de la Cotroceni - Surse

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Dan Motreanu (primul din dreapta) este pe lista scurtă de premieri a lui Nicușor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Foto: Profimedia
Dan Motreanu (primul din dreapta) este pe lista scurtă de premieri a lui Nicușor Dan înaintea consultărilor de la Cotroceni. Foto: Profimedia
Analiză
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Președintele Nicușor Dan are patru variante de premier pe lista scurtă, înaintea consultărilor cu partidele care vor avea loc luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni, au declarat duminică seară, 4 octombrie, surse politice pentru Libertatea.

Cuprins:

Sorin Grindeanu, Alexandru Nazare, Leonardo Badea și Dan Motreanu, pe lista scurtă a lui Nicușor Dan, înaintea consultărilor de la Cotroceni

În primul rând, este vorba de președintele PSD, Sorin Grindeanu (52 de ani), propunerea social-democraților, și de Alexandru Nazare (46 de ani). Acesta din urmă, deși nu mai este membru PNL, este ministru de finanțe susținut de partidul condus de premierul demis Ilie Bolojan.

„Cel mai probabil, liberalii nu vor face o propunere oficială la Cotroceni mâine, deci nu vor veni cu nicio variantă de premier, dar sunt dispuși să îl susțină pe Alexandru Nazare, dacă președintele va veni cu această soluție. Adică nu îl vor respinge. Cel puțin asta se știe în acest moment”, au declarat sursele Libertatea.

O a treia variantă a lui Nicușor Dan este Leonardo Badea (51 de ani), prim-viceguvernator BNR. „Acum, nu știm dacă Leo Badea va accepta o eventuală nominalizare, însă este pe lista președintelui. Și PSD este posibil să îl susțină, în anumite condiții, dacă Nicușor Dan îl va alege. Vom vedea după discuțiile de mâine”, au precizat sursele.

Iar a patra variantă luată în calcul în acest moment de șeful statului este Dan Motreanu (56 de ani), europarlamentar și secretar general al PNL. „El nu își dorește să fie premier, dar rămâne de văzut ce va spune dacă președintele îl va nominaliza. Uneori, nu este după cum îți dorești doar tu... Oricum, Dan Motreanu este așteptat în delegația liberalilor mâine la Cotroceni”, au spus sursele politice pentru Libertatea.

Foarte important, aceste patru nume nu sunt bătute în cuie, ci sunt variantele luate în calcul cu o seară înaintea consultărilor. „Președintele va avea ultimul cuvânt și orice este posibil, inclusiv să vină cu o altă variantă”, au mai explicat sursele citate.

Programul consultărilor de la Cotroceni în urma cărora va fi ales al patrulea premier în ultimele 4 luni

Președintele Nicușor Dan va face luni, 5 octombrie, consultări-maraton înainte să anunțe numele noului premier desemnat să formeze un Guvern. Va fi al patrulea prim-ministru nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Discuțiile vor începe la ora 14.00 și sunt programate din 30 în 30 de minute. Primul partid care va discuta cu Nicușor Dan va fi PSD, apoi AUR, PNL, USR și UDMR.

Programul consultărilor de la Palatul Cotroceni este următorul:

- PSD - ora 14.00

- AUR - ora 14.30

- PNL - la ora 15.00

- USR - ora 15.30

- UDMR - ora 16.00

- Minoritățile naționale - ora 16.30

- SOS România - ora 17.00

- POT - ora 17.30

- Grupul parlamentar Uniți pentru România - ora 18.00

- Grupul parlamentar PACE - Întâi România - ora 18.30

- Parlamentarii neafiliați - ora 19.00.

Reamintim că, pe 30 septembrie, guvernul propus de Siegfried Mureșan a picat la votul de învestitură din Parlament. Au fost 197 de voturi exprimate, dintre care 182 pentru și 15 împotrivă, sub pragul de 233 de voturi necesar. În acest context, Nicușor Dan a anunțat că este exclus ca AUR să facă parte din viitorul Guvern.

Pe 5 octombrie, se împlinesc 5 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

Trei tentative eșuate ale lui Nicușor Dan de formare a Guvernului: Tomac, Veștea, Mureșan. Cronologia celor 5 luni după demiterea premierului Bolojan

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan, al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier.
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea
  • 21 septembrie - decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar Siegfried Mureșan avea la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură
  • 30 septembrie - Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. A primit 182 de voturi, dar erau necesare 233
  • 5 octombrie - Nicușor Dan va desemna al patrulea premier.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor PNL - Partidul National Liberal PSD - Partidul Social Democrat USR - Uniunea Salvati Romania Criză politică Exclusiv Libertatea Nicușor Dan Dan Motreanu Alexandru Nazare Sorin Grindeanu Ilie Bolojan
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