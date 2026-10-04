Invitată în podcastul „Prima dată”, găzduit de Raluca Hagiu, actrița Andreea Vasile a vorbit deschis despre momentele de cotitură din viața sa, despre modul în care s-a raportat la greșeli de-a lungul timpului și despre drumul pe care l-a parcurs până când a ajuns pe scenă.

Alegerea de a deveni actriță nu a fost o prima opțiune trasată de familie. În copilărie, Andreea Vasile a practicat handbal de performanță, însă o accidentare gravă a obligat-o să renunțe definitiv la sportul de echipă. La îndrumarea părinților, a urmat cursurile Facultății de Litere, un domeniu care nu o împlinea, dar care i-a oferit disciplina necesară.

Decizia de a da la Teatru în secret și teama de eșec

Momentul în care a hotărât să își schimbe radical viața a fost marcat de o discreție totală, din dorința de a se proteja de presiunea celor din jur și de teama de a nu fi judecată în cazul unui insucces.

„Eu nu am spus nimănui când am dat la teatru, nici măcar mamei mele. I-am spus, a fost prima persoană care i-am spus după ce am intrat la teatru și i-am zis mama, Asta e, am făcut-o și pe asta și a zis, de-a când ai dat? E acum, luna asta am dat, am intrat și s-a luat la revedere. Dar știi de ce n-am spus? Nu pentru că cred că mi-a fost foarte frică că n-o să intru, știi, eșecul ăsta, dar nu e vorba doar de eșecul meu ca om, ci și a suporta eșecul celorlalți, știi, privirea celorlalți”, a spus Andreea Vasile.

Actrița a explicat că, de-a lungul anilor, a învățat să accepte greșelile ca parte din procesul firesc de dezvoltare, chiar dacă în copilărie nu a fost încurajată să eșueze.

„Iar am chestia asta, să nu mă compar. Ziceam și mai devreme, de ritmul fiecăruia. Unii fac mai repede, alții fac mai târziu, alții fac foarte târziu, alții nu ajung să facă niciodată. Adică, ritmurile noastre, felul nostru de a crește, de a Nu sunt drumuri drepte așa, sunt unor cotite, la alții sunt coalei, se mai răspâng, se mai sunt dedenduri, te-ntorci”, a mai explicat Andreea Vasile.

Lecțiile din copilărie și amintirea bunicii

Printre primele amintiri care i-au marcat copilăria se numără momentele petrecute la țară, alături de bunica sa. Andreea Vasile a povestit cum își folosea imaginația pentru a face față singurătății, jucându-se de-a Nadia Comăneci pe o băncuță din curte care ținlocuia bârna de gimnastică.

De la bunica ei a moștenit generozitatea și o filozofie simplă de viață, bazată pe bunătate și pe respectul față de ceilalți, principii pe care încearcă să le aplice și astăzi în relația cu propriul ei fiu, Alex, dar și în profesie.

Aflată într-o perioadă plină de proiecte cinematografice și de televiziune, Andreea Vasile continuă să caute adevărul în fiecare rol pe care îl construiește, păstrând sfatul primit la începutul carierei de la regretata actriță Luminița Gheorghiu: să lupte mereu să fie autentică pe scenă și în fața camerei de filmat.