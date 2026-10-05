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Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR

Ionuț Mureșan
Ionuț Mureșan
Reporter
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Acțiune manifest organizată de către Declic în fața Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru a cere dreptate pentru tânăra abuzată în tabăra AUR. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Acțiune manifest organizată de către Declic în fața Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru a cere dreptate pentru tânăra abuzată în tabăra AUR, în București, 15 mai 2025. Inquam Photos / George Călin
Analiză
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Cei trei bărbați trimiși în judecată pentru violul de la Școala de Vară AUR din 2023 îi acuză pe avocații victimei că sunt plătiți de „un ONG care susţine partidul USR” și că „scurg” informații din dosar către presă, motiv pentru care amenință că vor depune plângere penală la Parchet pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice.

Cuprins:

ADN-urile inculpaților, pe hainele victimei

„Inculpații sunt victimizați, au preluat locul victimei, iar victima este atacată și se induce ideea că este un atac politic. (…) În privința lor nu s-a dispus nicio măsură preventivă, ceea ce este șocant pentru o infracţiune atât de gravă”, a declarat în fața instanței avocatul părții vătămate.

Alexandru Mihai Ene, Georgian Negară și Valentin Ghinea, cu vârste cuprinse între 29 și 33 de ani, au fost trimiși în judecată pentru viol în grup asupra unei fete în timpul Școlii de Vară AUR, eveniment organizat în perioada 14-16 septembrie 2023, la un hotel din stațiunea Neptun-Olimp.

ADN-urile celor trei inculpați au fost identificate de medicii legiști pe hainele și pe lenjeria intimă pe care victima de 17 ani le purta la data faptelor reclamate:

  • Alexandru Mihai Ene – profilul lui genetic a fost identificat pe 4 din cele 5 suporturi vestimentare analizate.
  • Georgian Negară – pe 3 din cele 5 suporturi.
  • Valentin Ghinea – pe 1 suport din cele 5.

Cu toate acestea, dezbaterile din procedura de cameră preliminară, care au loc pe rolul Judecătoriei Mangalia, se învârt în jurul unor chestiuni fără legătură cu legalitatea administrării probelor.

Avocații au invocat nulitatea urmăririi penale

Avocații lui Georgian Negară, Valentin Ghinea și Alexandru Mihai Ene vor s-o aducă pe victimă în fața instanței pentru a o confrunta cu cei trei inculpați și pentru a o întreba de unde are bani de avocați.

Până acum, apărătorii celor trei inculpați au încercat să demonstreze că la deschiderea acestei anchete ar fi contribuit din „răzbunare și vrăjmășie” o fostă senatoare AUR, care fusese exclusă din partid.

La termenul din 5 august 2026, avocații inculpaților s-au plâns, între altele, că nu pot viziona în integralitate înregistrările video din interiorul hotelului și că nu pot copia fișierele.

Avocații au mai invocat, tot atunci, nulitatea urmăririi penale, bazată pe faptul că victima ar fi fost reprezentată la vremea respectivă de un avocat stagiar.

În afară de aceste două aspecte, apărarea s-a concentrat în mare parte pe faptul că informațiile din dosar au ajuns în presă și că actualul avocat al victimei ar fi plătit de un ONG susținut de partidul USR.

„Scurgerile către public” au fost reclamate de cei trei avocați care îl reprezintă pe Alexandru Mihai Ene, principalul contributor al materialului biologic găsit pe hainele victimei.

Avocatul victimei, acuzat că face „valuri” în media și pe Facebook

Unul dintre avocații lui Alexandru Mihai Ene a declarat că îi suspectează pe apărătorii victimei că ar fi în spatele mediatizării subiectului în presă și pe rețelele de socializare:

  • „A sesizat cu amărăciune că mai înainte ca judecătorul să se pronunțe prin încheierea interlocutorie pe care a redactat-o între termenele de judecată au apărut în mass-media informații specifice pe care doar o persoană din sala de judecată ar fi putut să le furnizeze, drept la replică pe care îl dă persoana vătămată şi nu acuză pe nimeni, doar dorește să sublinieze în fața instanței de judecată că suntem foarte aproape de incidența în cauză a articolului 304 Cod penal (n.r. - Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice).
  • Sunt date din dosarul de instanță, din procedura de cameră preliminară, care nu ar fi putut ajunge în posesia celor din mass-media care pot face o cerere de acces la date cu caracter public la instanță și dacă s-a făcut o cerere, solicită emiterea unei adrese către conducerea instanței pentru a vedea dacă au fost accesate date din dosar şi tinde să creadă că răspunsul va fi unul negativ,
  • Ce îl îngrijorează este faptul că în mediul online și mai cu seamă pe platformele de socializare, pe Facebook, acolo unde apare și un username care ar fi specific numelui pe care îl poartă doamna avocat care a reprezentat persoana vătămată la termenul anterior se fac discuții interminabile vis-a-vis de felul cum se desfășoară ancheta în prezenta cauză, fiind discuții care pleacă de la presupusa implicare a Dianei (Șoșoacă – n.r.) (…) inclusiv până la președintele completului de judecată.
  • Dar nici măcar asta nu îl deranjează în acest moment, ci faptul că în mass-media au apărut informații care nu sunt supuse publicității şi depune la doar un set de înscrisuri constând în extrase din publicaţiile Independent şi Tribuna Ialomiţei, motiv pentru care solicită emiterea unei adrese către conducerea instanței pentru a comunica dacă s-au formulat cereri sau dacă au fost eliberate informații din prezenta cauză către terțe persoane și dacă da, în ce context.
  • Se pot observa o serie de discuții, de articole cum că avocații vor să oblige victima să vină în instanță, sunt niște discuții total nepotrivite pe lângă faptul că se pune o presiune nejustificată asupra completului de judecată, nu vorbim de efectuarea justiției de o manieră televizată, ci despre strategii de apărare care dacă pe cameră preliminară apar în mediul online nu este în regulă pentru că sunt date cu caracter nepublic.
  • Apreciază că ar fi oportun dacă judecătorul ar pune în vedere tuturor reprezentanților convenționali, dar și părților din prezentul dosar să se abțină de la orice manifestare de genul acesta pentru că dacă ele vor continua, vom fi puși în poziția, dacă nu o facem noi, să se sesizeze organele din oficiu în raport de art. 304 Cod penal.
  • Nu înțelege care este motivul pentru care se procedează în felul acesta, probabil că se dorește o cerere de strămutare, (…) însă se poate vedea că inclusiv o persoană din mass-media îi atrage la un moment dat atenția doamnei avocat – nu poate să garanteze că dumneaei este în spatele acelui username – cum că nu este moral și nu este profesional să procedeze în felul acesta, nu vrea să ajungă până în punctul în care să facă trimitere la necesitatea de a fi aplicate amenzi judiciare sau, mai mult de atât, să fie sesizat Baroul București sau baroul din care face parte fiecare”, se arată în Încheierea de ședință din data de 5 august 2026.

Reprezentanții inculpaților: Victima, apărată de avocați din zona USR

Ceilalți doi avocați ai inculpatului Ene au susținut că publicarea informațiilor din dosar e faptă penală, iar avocații victimei ar fi finanțați de un ONG susținut de partidul USR, de unde și dovada că dosarul este unul politic:

  • „Referitor la ceea ce afirma colegul acesteia, astfel cum rezultă din înscrisurile de la dosar depuse de acesta ca și note de ședință, înainte ca instanța să se pronunțe la data de 23 iulie, a sesizat și a depus un articol din care rezulta că în presă au apărut pasaje întregi, cu ghilimele, din citarea pledoariei acesteia, cu numele acesteia și cu o presupusă funcție politică pe care nu o are într-un partid politic,
  • (Este – n.r.) evident că aceste informații, în opinia acesteia și îşi asumă acest lucru, au fost date strict de o persoană care avea interes să facă acest lucru, dar care nu cunoaște dispozițiile art. 304 Cod penal, conform cărora aceste date la acest moment au caracter secret, iar divulgarea lor în spațiul public întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni.
  • (…) Raportându-se strict la clientul acesteia căruia procurorul de caz inițial i-a dat clasare pentru că fapta nu există, apreciază că din lipsă de probe, doamna avocat înțelege că justiția se face în afara sălii de judecată prin publicarea unor articole denigratoare, de presiune, dar și cu date cu caracter secret.
  • Mai mult decât atât, așa cum rezultă din solicitarea acesteia, nu a cerut ca victima să vină să spună cine a plătit banii doar în contextul ăsta, a dorit să demonstreze faptul că la mijloc este vorba despre o situație politică. (…)
  • Solicitarea acesteia este ca, pe de o parte, să se emită adresă către conducerea judecătoriei pentru a se preciza dacă a existat vreo cerere pentru studiu dosar din partea mass-mediei, deși se îndoieşte pentru că a constatat că nu există la dosar acest lucru, dar și raportat la caracterul secret nu crede că a existat şi,
  • Menţionează că mai are o cerere asupra cărei solicită judecătorului de cameră preliminară să se pronunţe sau să o proroge, iar dacă va mai apărea în mass-media îşi rezervă dreptul de a formula plângere penală și sesizare la barou, insistă în citarea părții vătămate pentru a se prezenta în fața instanței și a-și susține acuzațiile raportat la ordonanța dată de domnul procuror (…) care, dacă n-ar fi citat-o pe partea vătămată, contrar (opoziției - n.r.) doamnei avocat și la acel moment, n-ar fi putut să constate direct de la victimă că acel memoriu depus de doamna avocat în 15 decembrie 2023 nu întrunește o sesizare reală, fapt care a dus la clasarea cauzei ca urmare a acestor aspecte.
  • Din declarația făcută în spațiul public în mass-media, fiind depus la dosar articolul, vine și ne spune doamna parte vătămată că într-adevăr toți avocații care o reprezintă în acest dosar, cu referire la avocații aleși, fac parte și sunt colaboratori ai ONG-ului Declic care, așa cum rezultă din articolele de presă și dovezile pe care le depune la dosar, din acest ONG face parte și doamna avocat a victimei la acest moment, au făcut parte toți avocații și fac în continuare parte și este un ONG care susţine partidul USR (…)”, au arătat avocații lui Ene.

Avocatul adolescentei violate: Inculpații au preluat locul victimei

În replică, avocatul victimei a arătat în fața instanței că apărarea inculpaților tergiversează cauza:

  • „Apărătorul ales al persoanei vătămate învederează judecătorului de cameră preliminară că s-au făcut o serie de acuzații şi de la început a constatat că există un atac furibund împotriva persoanei vătămate și a apărătorului pe care îl are.
  • Aceste atacuri exced obiectului camerei preliminare, apreciind că se tergiversează nejustificat cauza, ne aflăm deja la al patrulea termen și batem pasul pe loc, nu înaintăm absolut deloc şi nu există nicio dovadă că au fost transmise informații din sala de judecată de la Judecătoria Mangalia către mass-media.
  • Tot de la început a remarcat că inculpații sunt victimizați, au preluat locul victimei, iar victima este atacată și se induce ideea că este un atac politic, însă nu are nicio legătură cine plătește, câți apărători are câtă vreme inculpatul are dreptul la apărare şi consideră cu atât mai mult că și persoana vătămată are dreptul la apărare. (…)
  • Apărarea (…) se axează doar pe atacul împotriva persoanei vătămate şi nu asupra faptelor reținute în sarcina inculpaților pe care îi reprezintă.
  • Despre fapte trebuie să vorbim și despre probe şi nu se vorbește despre asta, (ci se vorbește doar – n.r.) despre sursa finanțării apărătorului, despre faptul că își schimbă apărătorii, despre faptul că are altă opinie, despre faptul că este mediatizat.
  • Da, este un caz mediatizat și o să fie și în continuare mediatizat pentru că este vorba despre o minoră, este vorba despre faptul că inculpații au dublul vârstei acesteia, este vorba despre faptul că în mod șocant, deși sunt victimizați, în privința lor nu s-a dispus nicio măsură preventivă, ceea ce este șocant pentru o infracţiune atât de gravă”, a arătat avocatul părții vătămate.

Acuzațiile procurorilor în cazul violului de la Școala de Vară AUR

Pe data de 6 aprilie 2026, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că a trimis în judecată trei inculpați cu vârste cuprinse între 29 și 33 de ani în dosarul violului de la Școala de Vară AUR.

  • „În noaptea de 14/15.09.2023, în intervalul orar 23:57-00:25, inculpatul A.B., în vârstă de 32 de ani, în timp ce se afla în incinta unui hotel din stațiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea de a-și exprima voința și de vulnerabilitate a victimei, minoră în vârstă de 17 ani, a constrâns-o să întrețină acte sexuale.
  • În același context, în intervalul orar 00:31-01:04, inculpatul C.D., în vârstă de 29 de ani, prin constrângere și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, a întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale.
  • De asemenea, la data de 15.09.2023, în intervalul orar 21:14-21:50, inculpatul E.F., în vârstă de 33 de ani, în timp ce se afla în incinta aceluiași hotel din stațiunea Neptun-Olimp, profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra și de a-și exprima voința, a întreținut un raport sexual cu aceasta, împotriva voinței sale”, se arată în comunicatul procurorilor.

Următorul termen în procedura de cameră preliminară va avea loc pe data de 14 octombrie 2026 la Judecătoria Mangalia.

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Tags: AUR - Alianta pentru Unirea Romanilor urmarire penala
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De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Lifestyle
23 sept.
De ce să freci oglinda cu spumă de ras
Cum știi când începe să fermenteze mustul
Lifestyle
24 sept.
Cum îți dai seama că mustul începe să fermenteze
O rețea de energie cu stâlpi de curent de înaltă tensiune și cabluri interconectate, fotografiată într-o zonă de câmpie din România, la apus. Foto: Shutterstock
Știri România
06:18
România a importat mai multă energie decât a produs: 3.400 MW, sâmbătă seară. Capacitatea maximă de import este de 4.000 MW
Traian Băsescu a fost președintele României în perioada 2004-2014. Foto: Profimedia
Știri România
4 oct.
Traian Băsescu o vede pe Mirabela Grădinaru candidată la alegerile prezidențiale din 2030: „A învățat mersul pe covoare prin toate capitalele”
Trapperul Ian, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei trap din România, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști
Știri România
4 oct.
Ian, reținut după gestul făcut pe scenă la Arenele Romane. Trapperul, anchetat pentru ultraj contra bunelor moravuri
Protestatarii au aprins lumânări cu inițialele jurnalistului Cristian Tudor Popescu (CTP) și i-au cântat „Veșnica pomenire”, un gest care a stârnit un val de critici vehemente în spațiul public.
Știri România
4 oct.
CTP, reacție ironică după ce susținătorii lui Călin Georgescu i-au aprins lumânări: „Se pare că am murit”
Sorin Grindeanu și Ciprian Șerban în Parlament FOTO Eli Driu
Analiză
Opinii
3 oct.
5 luni de batjocură la adresa imaginii României și împotriva intereselor poporului român
Nicusor Dan
Analiză
Opinii
2 oct.
Extremismul economic se bate cu extremismul politic, ăsta e adevărul
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Opinii
2 oct.
„Vox populi, vox Dei”
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Opinii
2 oct.
Creșterea economică în era inteligenței artificiale
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