Traian Băsescu o vede pe Mirabela Grădinaru candidată la alegerile prezidențiale din 2030: „A învățat mersul pe covoare prin toate capitalele”

Fost președinte din perioada 2004-2014, Traian Băsescu a lansat duminică, 4 octombrie, ipoteza unei candidaturi a Mirabelei Grădinaru la prezidențialele din 2030.

El a explicat că lui Nicușor Dan îi va fi foarte greu să mai construiască un partid. „Știți ceva, cred că acum deja a devenit foarte greu să-și mai construiască un partid în legislatura asta. Pentru că suntem în 2026, peste doi ani sunt alegeri, dar peste un an deja se cam intră în campanie. Dacă nu s-a apucat de la început, e târziu să o mai facă și ce-a avut a îndepărtat într-un fel sau altul”, a spus fostul președinte la Digi24.

În acest context, Băsescu a precizat că partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, ar putea fi pregătită „pentru candidatura de viitor președinte”, la alegerile prezidențiale din 2030.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată pe doamna… Pe partenera domnului președinte. De ce nu? Că văd că merge, a învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta. Ceea ce nu e rău deloc”, a punctat fostul șef de stat.

Apoi a detaliat: „Dacă doamna va reuși să fie foarte bine cunoscută, pentru că are un mandat în care se tot fac deplasări... Doamna s-ar putea să fie la sfârșitul mandatului domnului Nicușor Dan foarte bine cunoscută pe internațional”.