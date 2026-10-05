Reguli noi pentru bagajele de mână, din 2027. Ce trebuie să știe pasagerii din Uniunea Europeană

Știri România 10.000 de rezerviști din București și Ilfov, chemați în aceste zile la exerciții militare. Anunțul făcut de MApN

Știri România Alertă în miez de noapte la granița României: două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la sol

Analiză Știri România Violul de la școala de vară AUR: Inculpații reclamă „scurgeri de informații” și acuză că victima ar fi susținută de un ONG afiliat USR