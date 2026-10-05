Reguli noi pentru bagajele de mână, din 2027. Ce trebuie să știe pasagerii din Uniunea Europeană

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Pasagerii care zboară în Uniunea Europeană vor beneficia, de anul viitor, de reguli noi privind bagajele de cabină, anunță Euronews.
Călătorii vor putea lua gratuit la bord un bagaj de cabină de până la 7 kg, pe lângă un obiect personal, precum o geantă mică sau un rucsac.
În prezent, regulile variază între companiile aeriene. Unele permit doar un bagaj mic, plasat sub scaun, iar altele taxează suplimentar pentru trollerul de cabină.
Noile norme vor standardiza situația: rucsacul va avea dimensiuni de maximum 40x30x15 cm, iar bagajul de cabină nu va depăși 100 cm în total.
Mai mult, companiile vor fi obligate să afișeze prețul biletului cu bagaj inclus încă de la rezervare. Astfel, pasagerii vor putea compara mai ușor prețurile reale ale biletelor.
Se preconizează că modificările vor intra în vigoare cel mai devreme la sfârșitul anului 2027, mai precis din 23 octombrie 2027.