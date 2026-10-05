Un Lamborghini Aventador Ultimae de 780 CP, patru ceasuri de lux și alte 15 mașini vor fi scoase la licitație la Stuttgart, Germania, în cadrul celei mai mari licitații judiciare organizate până acum în landul Baden-Württemberg. Conform n-tv.de, toate aceste bunuri au fost confiscate sau puse sub sechestru de stat în cadrul unor dosare penale.

Cea mai mare licitație judiciară din landul german Baden-Württemberg

Ceasuri Rolex, motociclete Harley-Davidson, bolizi Porsche sau Audi și un Lamborghini Aventador Ultimae cu nu mai puțin de 780 de cai-putere. Acestea se numără printre bunurile de lux confiscate care vor fi scoase la licitație în cadrul celei mai mari licitații judiciare organizate până acum în landul german Baden-Württemberg, potrivit autorităților.

În cadrul licitației, care va avea loc peste trei săptămâni, pe 24 octombrie, la Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, vor fi scoase la vânzare 15 mașini, patru ceasuri de lux și trei motociclete. Autovehiculele și ceasurile au fost confiscate sau puse sub sechestru în cadrul unor proceduri penale, a anunțat Tribunalul Districtual Stuttgart.

Evenimentul este considerat atât de neobișnuit, încât ministrul Justiției, Moritz Oppelt (CDU), va participa astăzi la o conferință de presă alături de executorul judecătoresc principal al tribunalului din Stuttgart, reprezentanți ai Parchetului General și ai casei de licitații Eppli.

Lamborghini de 780.000 de euro, scos la licitație cu prețul la jumătate

Vedeta licitației este un Lamborghini Aventador Ultimae de culoare verde metalizat, cu portiere tip foarfecă și un motor V12 aspirat natural de 780 de cai-putere.

Prețul de pornire este de 380.000 de euro, în timp ce valoarea estimată ajunge până la 780.000 de euro. Pe bord sunt înregistrați doar 98 de kilometri, ceea ce înseamnă că supermașina este practic nouă.

Ministerul Justiției nu a dezvăluit cui au aparținut mașinile sport și ceasurile de lux.

Obiectele provin însă din dosare aflate în competența Taskforce-ului pentru Criminalitate Financiară. Unitatea de anchetă se ocupă de cazuri importante de spălare de bani, precum și de criminalitate economică și fiscală organizată.

Moștenire Bitcoin delapidată

Potrivit cercetărilor realizate de Deutsche Presse-Agentur, unul dintre cazuri este legat de o presupusă deturnare a unei moșteniri în criptomonede în valoare de milioane de euro.

În primăvara acestui an, anchetatorii au efectuat percheziții în locuințe și spații comerciale din districtele Freudenstadt, Ludwigsburg și Esslingen, printre altele, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de spălare de bani și evaziune fiscală.

În timpul operațiunilor, autoritățile au confiscat criptomonede în valoare de aproximativ 64 de milioane de euro, precum și mașini și motociclete de lux, ceasuri scumpe și bani lichizi.