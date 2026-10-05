O casă veche din satul Brnjica, Serbia, aflat în apropierea Dunării și a orașului Golubac, este scoasă la vânzare pentru 10.000 de euro, potrivit cotidianului sârb Blic, parte a trustului Ringier.

Proprietatea are un teren de 4 ari, aproximativ 400 de metri pătrați, iar de la parcelă până la Dunăre se ajunge în aproximativ două minute cu mașina. La circa cinci kilometri se află Cetatea Golubac, fortificație medievală aflată pe malul fluviului.

Prețul este unul dintre principalele elemente care atrag atenția asupra proprietății. Există însă un detaliu important: casa nu este pregătită pentru locuire și trebuie demolată până la nivelul subsolului.

Oferta a fost publicată într-un grup public de Facebook, „Case ieftine la țară”, unde un utilizator a anunțat vânzarea proprietății din Brnjica.

Anunțul precizează clar starea imobilului și avantajele amplasării: „Se vinde o casă veche, care trebuie demolată până la subsol, cu teren de 4 ari în satul Brnjica, lângă Golubac.”

Proprietatea se află într-o zonă rurală din Serbia, în apropierea Dunării.

„Satul este situat lângă Dunăre, astfel încât de la teren până la fluviu se ajunge în două minute cu mașina. La cinci kilometri în amonte se află Cetatea Golubac.”, se arată în anunț.

Anunțul pune accent și pe poziționarea terenului pentru persoanele pasionate de pescuit.

„Este ideal pentru pescari, deoarece satul se află chiar lângă Dunăre.”, se mai precizează în anunț.

Casă veche lângă Dunăre, Brnjica, Serbia, de vânzare cu 10.000 de euro Sursa foto: Facebook/ Blic.rs

În același timp, proprietatea poate prezenta interes pentru cine caută un teren pentru o viitoare casă de vacanță. Construcția existentă nu poate fi însă folosită ca locuință în forma actuală.

Potrivit informațiilor publicate de proprietar, până la teren se ajunge pe drum asfaltat.

Există, de asemenea, posibilitatea conectării la rețelele de electricitate și apă. Proprietatea are și o fântână proprie.

Potrivit anunțului, proprietatea este oferită pentru 10.000 de euro, iar prețul este fix.

Unul dintre cele mai importante atuuri ale proprietății este apropierea de Cetatea Golubac.

Fortificația medievală se află pe malul Dunării și reprezintă unul dintre obiectivele turistice importante ale zonei.

Cetatea Golubac este situată pe malul drept al Dunării la intrarea în Defileul Porțile de Fier. Aceasta a fost complet reabilitată printr-un amplu proiect european și național în valoare de aproximativ 9 milioane de euro. Cetatea a fost redeschisă publicului în 2022, după 5 ani.

Casa de 10.000 de euro se află la aproximativ o sută de kilometri de Punctul de Trecere al Frontierei Porțile de Fier.

Înainte de a cumpăra casa din Serbia, este important să fie verificată situația juridică a terenului și a construcției, precum și regimul urbanistic și posibilitatea de a ridica o nouă construcție pe parcelă.

Proprietate lângă Dunăre, perfectă pentru pescari, la 10.000 de euro Sursa foto: Facebook/ Blic.rs

Un alt anunț publicat pe Facebook și preluat de presa locală anunța că o casă cu subsol, curte și pomi fructiferi se vinde la prețul unei mașini second-hand, în Serbia.