Transilvania și Castelul Bran conduc topul celor mai bune destinații europene de Halloween în 2026

Odată cu scăderea temperaturilor și venirea lunii octombrie, Europa îmbracă hainele de toamnă și se pregătește pentru sezonul de Halloween. Sărbătoarea a devenit atât de populară pe continent încât întreaga lună octombrie este dedicată experiențelor gotice, tururilor ghidate prin cimitire istorice și petrecerilor tematice.

Pentru pasionații de senzații tari, Europa oferă opțiuni spectaculoase, iar România se află chiar în centrul acestei hărți a turismului de groază. De la faimoasele legende transilvănene până la hoteluri bântuite din Marea Britanie sau Italia, iată care sunt cele mai bune modalități de a trăi spiritul de Halloween în 2026, într-un top realizat de Euronews.

România și Transilvania, regina absolută a Halloween-ului european

Transilvania rămâne punctul de referință suprem la nivel mondial pentru iubitorii atmosferei de Halloween. Strâns legată de legenda lui Dracula și de impunătorul Castel Bran, regiunea oferă mult mai mult decât o simplă poveste cu vampiri. Peste o sută de castele și cetăți medievale, sate pitorești și peisaje montane spectaculoase îmbracă Munții Carpați în nuanțele toamnei, transformând o vizită în zona Brașovului într-o experiență unică.

Principalul punct de atracție al sezonului rămâne petrecerea oficială de Halloween de la Castelul Bran, programată pentru noaptea de 31 octombrie 2026. Evenimentul include un tur nocturn special cu personaje interactive, proiecții de filme de groază și o petrecere uriașă organizată în Parcul Regal, unde DJ-ii și momentele teatrale vor întreține atmosfera până la 4 dimineața.

Orașele europene care se transformă în scenarii de poveste gotică

Pentru cei care vor să exploreze și alte colțuri ale Europei, mai multe orașe își schimbă radical atmosfera în luna octombrie.

Cunoscut pentru canalele sale romantice, orașul Bruges din Belgia îmbrățișează o latură mult mai întunecată. Turiștii pot asculta legenda stafiei din Lacul Iubirii sau pot participa la tururi de noapte axate pe mituri și povești sinistre.

Muzeul Historium îmbracă straie de sărbătoare cu dovleci și pânze de păianjen, oferind o experiență de realitate virtuală dedicată Halloween-ului, în timp ce Muzeul Torturii rămâne o opțiune pentru cei mai curajoși.

Franța oferă o perspectivă diferită prin intermediul Capitalei sale. Parisul își arată latura misterioasă în Catacombele subterane, unde oasele a peste șase milioane de oameni căptușesc tunelurile întunecate. O altă oprire clasică este Cimitirul Père Lachaise, unde își dorm somnul de veci personalități precum Oscar Wilde, Marcel Proust și Édith Piaf. Pentru o experiență mai relaxată și potrivită pentru familii, Disneyland Paris își prelungește programul până la ora 23.00 în noaptea de Halloween.

În Scoția, istoria zbuciumată a orașului Edinburgh îl transformă într-o destinație naturală pentru această perioadă. Festivalul Focului Samhuinn aduce la viață vechile tradiții celtice prin parade cu torțe, costume colorate și artiști care mânuiesc focul pe străzile pietruite ale centrului vechi. De asemenea, orașul Derry din Irlanda de Nord găzduiește unul dintre cele mai mari festivaluri de stradă din Europa, cu spectacole de lumini, acrobații și ateliere creative pentru copii.

Nopți de cazare pentru cei mai curajoși turiști

Pentru călătorii care doresc ca însăși cazarea să fie o aventură, mai multe proprietăți istorice din Europa oferă experiențe la limita paranormalului.

Camera Bântuită de la Talliston (Anglia) este situată într-o casă obișnuită din Essex transformată într-un labirint de încăperi tematice. Camera recreează în detaliu dormitorul unui copil din epoca edwardiană, decorat cu jucării vechi și mobilă de epocă, oferind un cadru profund tulburător.

Castello Dal Pozzo din Italia, situat lângă Lacul Maggiore, poartă legenda Barbarei, o tânără zăvorâtă în turnul domeniului în anul 1467 de către tatăl ei, pentru a o împiedica să fugă cu un căpitan din armată. Oaspeții susțin că silueta fetei încă poate fi văzută la fereastra turnului, așteptându-și iubitul.

Un alt exemplu faimos este Ballygally Castle Hotel din Irlanda de Nord, o clădire din secolul al XVII-lea unde fantoma doamnei Isabella Shaw ar bântui scările turnului și Camera 421. În Praga, Hotel U Prince îmbină luxul modern cu structuri din secolul al XII-lea, unde clienții au raportat zgomote neexplicate și scăderi bruște de temperatură, totul în mijlocul arhitecturii gotice a capitalei cehe.

Festivaluri și decoruri spectaculoase de toamnă

Sezonul de Halloween este completat de evenimente tematice mari desfășurate în parcuri de distracții și spații publice din Europa.

Festivalul Bram Stoker din Dublin (Irlanda), desfășurat între 23 și 26 octombrie 2026, aduce patru zile de teatru imersiv, proiecții și lecturi dedicate autorului legendarului roman Dracula. În Danemarca, celebra grădină Tivoli din Copenhaga este decorată cu peste 20.000 de dovleci și piețe de toamnă.

Iubitorii de adrenalină pură pot vizita Movie Park Germany din Bottrop, unde între 26 septembrie și 8 noiembrie se desfășoară Halloween Horror Festival, cu peste 300 de actori deghizați în monștri și labirinturi ale groazei.