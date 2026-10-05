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În noaptea de duminică spre luni, 4 spre 5 octombrie 2026, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat o țintă aeriană neidentificată care evolua în spațiul aerian ucrainean, în zona de est a localității Vâlcov, în imediata apropiere a graniței cu țara noastră.
„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogalniceanu.”, a anunțat MApN.
Centrul Național Militar de Comandă (militar) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). În consecință, autoritățile au decis instituirea măsurilor de protecție și alertare a populației civile din zona de nord a județului Tulcea.
Locuitorii din nordul județului Tulcea, din localitățile de la frontieră, au primit un mesaj prin sistemul RO-Alert la ora 2:34.
„Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 03.23.”, a transmis MApN.
Reamintim că vineri, 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar a detectat noi atacuri aeriene asupra unor obiective din Ucraina situate în apropierea frontierei fluviale cu România, iar căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, a fost raportată vineri dimineața în județul Tulcea, a transmis Ministerul Apărării Naționale.