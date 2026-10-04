Ian, reținut după gestul făcut pe scenă la Arenele Romane. Trapperul, anchetat pentru ultraj contra bunelor moravuri

Trapperul Ian, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai scenei trap din România, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, în urma unui incident petrecut pe 2 octombrie, în timpul unui concert susținut alături de Azteca la Arenele Romane din București. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili dacă fapta acestuia întrunește elementele infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

Incidentul care a stârnit controverse

În timpul spectacolului, Ian a fost surprins de spectatori urinând la marginea scenei, chiar în fața publicului. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri de persoane aflate la eveniment, iar înregistrările video au fost ulterior distribuite masiv pe rețelele de socializare, stârnind un val de reacții și controverse.

„Să faci un astfel de gest în fața unui public plătitor este inacceptabil. Este o lipsă de respect față de fani”, a comentat un utilizator pe TikTok, unde imaginile au devenit virale la scurt timp după concert.

În urma incidentului, artistul a fost identificat de autorități și chemat la Secția 14 Poliție pentru audieri și verificări. Ancheta este condusă de polițiștii din cadrul acestei secții, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Posibile consecințe legale

Conform legislației în vigoare, infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri poate atrage pedepse care includ amenzi sau chiar până la doi ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptei. Ancheta se află în desfășurare, iar autoritățile continuă să analizeze împrejurările exacte ale evenimentului pentru a decide măsurile legale care se impun. Ian nu a oferit încă nicio declarație publică referitoare la gestul său.

Cine este Ian?

Pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, Ian este un artist apreciat pe scena trap din România, cu milioane de ascultători și vizualizări pe platformele de streaming muzical. Și-a început cariera în adolescență, cântând alături de Azteca, însă drumurile lor s-au separat după câțiva ani. Cariera sa solo a fost marcată de colaborări cu artiști cunoscuți precum Cabron și Theo Rose.