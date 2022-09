Sișu a declarat că nu a avut niciodată o relație cu Bia Khalifa, asta după ce concurenta de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” a încercat să facă o adevărată poveste pe rețelele de socializare. Cântărețul povestește că a întâlnit-o pe Bia la studio, însă nu au avut niciun fel de legătură amoroasă.

„E sora noastră, vine pe la studio, n-am treabă cu ea. Știu că ea zice tot felul de chestii, dar nu. E ea nebună, face d-astea, agitații d-astea că a văzut că pune presa botu și face ea de nebună așa.

Dar nu am eu treabă cu chestia asta, îți dai seama, nu. Are 20 de ani, e nebună, eu am 45 de ani. E sora noastră, vine la studio, e prietena noastră, îți dai seama, o cunoaștem, știm care e treaba cu ea”, a declarat Tudor Sișu pentru CANCAN.

Declarațiile controversate ale concurentei de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” l-au amuzat pe artist. Bia Khalifa a zis în emisiunea de la PRO TV că are 7 iubiți.

„Se poate, nu știu, o avea, îți dai seama, dar nu împărțășesc intimități d-astea. Ce să zic, în ziua de azi, nu vezi… Bine măcar că vrea să fie femeie, asta e important, știi. Acum, na…

Ea nu e un model pentru tineri neapărat. Ea e o tipă care e impăcată cu ea, foarte dezinvoltă. Face agitație, se inflamează și îi place, că așa sunt copiii, și asta e singura chestie. N-avem nicio treabă, nu”, a continuat amuzat Tudor Sișu, pentru sursa mai sus menționată.

Cine e Bia Khalifa

De ceva vreme, Bia Khalifa face turul emisiunilor de televiziune. Prima dată a apărut la „iUmor”, în sezonul difuzat în pandemie. A apărut îmbrăcată doar în măști de protecție. Atunci, ea a prezentat un număr de roast în fața juraților, a lui Cheloo, Mihai Bendeac și în fața Deliei.

Ulterior, ea a fost invitată la mai multe emisiuni de la Antena Stars, unde a făcut declarații despre viața ei. Nu s-a ferit să spună cu ce se ocupă, că e cântăreață, dar și adult content creator. Acum, ea e concurentă la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, show-ul de la PRO TV unde a apărut complet goală în repetate rânduri.

Bia Khalifa sau Bianca Niculai, pe numele ei din buletin, are 8 clase și are cont pe o platformă cu conținut pentru adulți.

