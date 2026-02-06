Mircea Solcanu a dezvăluit cum se descurcă din punct de vedere financiar

Întrebat cu reușește să facă față cheltuielilor, cu o pensie de handicap de 1280 de lei, Mircea Solcanu mărturisește că este încrezător.

„Mai adăugăm și indemnizația de handicap și reușesc. Mereu Domnul, se îngrijește să nu-mi lipsească nimic material. Nu-mi doresc mai mult, întotdeauna mi-am dorit mai bun. Mai sunt prieteni care mă surprind, unii cu o masă la restaurant, alții cu alimente de sărbători, vreo doi cu bani de sărbători, dintre care unul care este tot o persoană cu dizabilități iar celălalt un cunoscut și demn jurnalist la Recorder, prietena și colega mea de liceu care efectiv mă răsfață cu haine și ieșiri în oraș, alții cu căldură sufletească și nu vreau să le spun numele pentru că binele se face anonim și în liniște. Și eu la rândul meu încerc să-i ajut pe alții, dăruiesc haine, încălțăminte, un sfat, vorbă bună și chiar bani, atât cât îmi permit.

Dumnezeu lucrează prin oameni și de cele mai multe ori prin oamenii la care nu te aștepți, am “doctori fără de arginți” atât eu cât și animalele mele, eu sunt asigurat însă am întâlnit oameni providențiali, un doctor veterinar care mă sprijină neîncetat și căruia vreau să-i mulțumesc pentru sprijin și prietenie. Acum în urma emisiunii de la radio și venitul meu va crește și astfel nădăjduiesc să îmi mai achit și datoriile către stat sau bancă. Când îmi doresc lucruri în plus, mănânc mai puțin, renunț la Netflix și mă restrâng la strictul necesar”, a declarat Mircea Solcanu pentru Click.

Mircea Solcanu a vorbit și despre revenirea la radio

„Am revenit acolo unde am început acum 33 de ani, iar efectiv radio nu am mai făcut de 22. Prima iubire și probabil ultima, vorba cântecului lui Cotabiță. Redescopăr ce i-am promis copilului de 16 ani care se întâlnea cu Andrei Gheorghe, mentorul, prietenul, părintele și modelul meu de atunci dar și de acum. Unele lucruri rămân în memoria vie a sufletului. Mă bucură că am ocazia cu maturitatea de astăzi să îndeplinesc promisiunea și visul copilului de atunci dar și a copilului de astăzi.

Am un talkshow în fiecare zi de luni de la 18.00 la 20.00 la C Fm. Sunt angajat atât cât îmi permite legea, să nu îmi pierd pensia și încadrarea. Deși legea mi-a spus să nu mai lucrez, am cerut în mod expres să fiu lăsat să muncesc 4 ore deși afecțiunile mele se încadrează la incapacitate totală de muncă. În alt fel și duminică merg la Biserica catolică Sfântul Anton, unde cânt psalmul responsorial sau citesc o lectură din ziua respectivă. Deci oamenii mă pot vedea și asculta duminica la biserică sau luni seară mă pot asculta la radio. Chiar vreau să le mulțumesc celor din biserică pentru că mă îngăduie să fac, atât cât pot și cu ce pot, slujire duminică sau la sărbători, pentru mine e o enormă bucurie”, a mai povestit Mircea pentru sursa citată.

