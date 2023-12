Vedeta a povestit că 2023 nu a fost tocmai anul ei și că se putea mai bine, mai ales că, imediat după Revelion, s-a confruntat cu probleme de sănătate. Diana Dumitrescu și-a sucit piciorul la petrecerea dintre ani, într-o horă și și-a rupt ligamentele.

„A fost ok, aș putea spune ok, a fost un an ok, se putea și mai bine, întotdeauna este loc de mai bine. Am început anul, la 12 noaptea, mi-am sucit piciorul și mi-am rupt ligamentele și n-aș vrea să se mai întâmple, pentru că de acolo s-au dat foarte multe lucruri peste cap. Într-o horă, mi-a fugit piciorul și mi-am rupt ligamentele. N-a fost prea plăcut”, a declarat Diana Dumitrescu, într-un interviu acordat pentru Star Matinal, potrivit Spynews.

Diana Dumitrescu a povestit că a avut nevoie de o pauză forțată, așa că, timp de o lună, a stat doar în casă.

„O lună (n.r. – cât a avut nevoie să se recupereze), o lună plus opt kilograme. Când stai la pat și nu mai faci nimic, se mai întâmplă și din astea. Nu le-am dat jos (n.r. – kilogramele), încă le țin bine aici”, a mai spus vedeta.

Diana Dumitrescu, despre căsnicia cu Alin Boroi

Diana Dumitrescu, în vârstă de 40 de ani, și Alin Boroi s-au căsătorit în 2018 și au împreună un băiat, pe Carol, în vârstă de 4 ani. Actrita a vorbit despre familia ei și a recunoscut că a ajuns să doarmă separat de sotul ei.

„Problema a fost că în momentul în care Carlo a împlinit un an nu a mai vrut să doarmă singur și am zis noi să facem cu rândul. A ținut așa vreo două săptămâni, până când s-a îmbolnăvit copilul și a dormit doar mama cu el și pa, la revedere, copilul are 4 ani, mama doarme cu copilul. Acum înțelegi care e problema în toată relația noastră?

De-aia zic că lucrurile nu s-au așezat așa cum ar fi vrut Alin, că el își imagina că noi doi o să stăm liniștiți să dormim în patul nostru, să ne facem lucrurile noastre de cuplu și așa mai departe și copilul să doarmă liniștit în camera lui, lucru care nu se întâmplă și am încercat să fac trecerea de mai multe ori, dar se trezește noaptea și mă caută că sunt invizibilă pentru că vreo două nopți am încercat să nu mai dorm cu el în pat și negăsindu-mă s-a panicat foarte tare că sunt invizibilă și a avut niște trăiri foarte puternice.(…)

Ăsta e singurul minus din viața noastră, că eu și soțul meu nu dormim în același pat, dar nu este ceva peste care nu trecem și nu este ceva nemaivăzut, dar evident că lucrurile nu mai merg în același ritm.”, a spus Diana Dumitrescu, în cadrul podcastului Ilincăi Vandici, potrivit Wowbiz.

