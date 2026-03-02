Pe data de 1 martie 2026, războiul total din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă, 28 februarie, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară comună a Statelor Unite și Israelului.

Anca Țurcașiu a rămas blocată în vacanță din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu și nu știe, deocamdată, când se poate întoarce acasă. Ea a declarat recent că este posibil ca zborurile să se reia pe 7 martie, însă situația se poate schimba de la o zi la alta.

„Nu știm nimic. Se pare că mâine vor anunța ceva pe aplicația Qatar. Nu ne rămâne decât să mergem la aeroport să vedem ce ne pot oferi. E o situație incertă, dar încercăm să nu intrăm în panică. Ne expiră și viza de ședere și trebuie să vedem ce putem face în acest sens. Așteptăm…”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Spynews.ro.

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a stârnit îngrijorare în rândul vedetelor române care au investit milioane în proprietăți din Dubai. De la Cristi Borcea și Cătălin Botezatu până la Adi de la Vâlcea sau Marina Almășan, cu toții urmăresc cu teamă evoluția situației, temându-se atât pentru siguranța celor dragi, cât și pentru investițiile lor.

Dubaiul a fost, ani la rând, perceput drept unul dintre cele mai sigure locuri din lume pentru investiții imobiliare, atrăgând sume uriașe de bani din partea celebrităților românești. Însă odată cu escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, liniștea investitorilor s-a transformat în neliniște, iar numeroase vedete care dețin proprietăți în Emiratele Arabe Unite urmăresc cu sufletul la gură evoluția situației.

