Invitat de prezentatorul Terry Crews pe scenă, întâmpinat cu entuziasm, zâmbete și strângeri de mână de Heidi Klum și Sofia Vergara, Smiley a făcut ca platoul uriaș de filmare din Los Angeles să răsune în aplauzele sutelor de spectatori la numele România.

„Pentru mine a fost o experiență incredibilă și un moment trăit din plin, după atâția ani de televiziune. Este copleșitor să fii acolo, să simți atmosfera din platoul ăla uriaș, să te strângă în brațe unii dintre cei mai importanți oameni de televiziune din lume și să știi că faci parte, alături de echipa ta din România și de românii tăi talentați, dintr-o poveste atât de mare și de spectaculoasă cum este Got Talent.

M-am bucurat și că am constatat că și noi suntem foarte buni și că „Românii au talent” este produsă, realizată, gândită, pusă în scenă similar cu ediția americană. Am încercat să filmez, sa vă arăt, dar să mă și bucur, să trăiesc experiența asta așa cum a fost ea, memorabilă și însemnată pentru noi, românii.

Mulți chiar ne știau pe noi, prezentatorii din România, pe unii dintre concurenții de acasă care au făcut istorie și m-am bucurat teribil să găsesc în public, printre spectatori, români bucuroși să vadă o bucățică din ”acasă” în fața lor. O superexperiență pentru care sunt recunoscător!”, a declarat Smiley.

La mai bine de doi ani de când a adus-o pe lume, Gina Pistol a arătat pentru prima dată chipul fetiței sale și a lui Smiley, din greșeală. Vedeta a dezvăluit cu ochii în lacrimi că regretă amarnic că a făcut asta.

Pe 9 martie 2021, Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, vedeta și Smiley trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor ca familie. Nu de puține ori, cei doi au postat imagini cu micuța Josephine pe rețelele de socializare.

Până de curând însă cuplul de vedete nu i-a arătat chipul micuței. Recent fanii celor doi au descoperit o fotografie, postată de Gina Pistol, de la o plimbare recentă prin pădure, scrie protv.ro. În fotografie i se vede pentru prima oară chipul lui Josephine, care este ținută pe umeri de Smiley.

Ulterior, într-o postare pe Instastory, Gina Pistol s-a filmat plângând.

Vedeta a declarat cu ochii în lacrimi că a postat poza pe rețelele de socializare cu fiica ei din greșeală și că își dorește ca imaginea cu micuța să fie blurată. „Îmi dă fiică-mea întruna șervețele pentru că de vreo 10 minute plâng încontinuu. Plâng pentru că am făcut o greșeală și o regret amarnic.

Am să îi rog pe cei din presă să îi blureze chipul fetiței mele.Am postat acea poză din greșeală, preț de câteva minute a fost pe Instagram și apoi am șters-o, când am realizat că este postată și poza aceea. Rugămintea mea este să îi blurate chipul copilului pentru că încă nu consider că este gata să apăra pe platformele online și în publicații.”, a transims Gina Pistol, într-o postare video, pe pagina sa de Instagram.

