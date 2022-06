În această dimineață, Smiley a răbufnit pe rețelele de socializare și a povestit ce s-a întâmplat noaptea trecută. Iubitul Ginei Pistol a fost deranjat de faptul că a primit un mesaj RO-Alert în timpul nopții legat de condițiile meteo. Cântărețul și-a ieșit din fire pentru că fiica lui în vârstă de aproximativ un an, Josephine, s-a trezit și a început să plângă.

„Nu știu despre voi, dar aseară, în liniștea nopții, am primit RO-Alert de ploaie. Am ajuns să primim alerta că începe ploaia. Cum să fim mă așa? Doamne ferește. În halul ăsta am ajuns?! Te panichezi, alergi prin casă de nebun, se trezește copilul, începe să plângă. E ceva, Doamne Ferește… Ce facem mă cu alertele astea de ploaie?!”, a spus Smiley pe una dintre rețelele de socializare, relatează Spynews.

Vedeta de la PRO TV consideră că este absurd ca autoritățile să emită la o oră atât de târzie un mesaj RO-Alert pentru că începe ploaia.

Capitala a fost sub cod portocaliu de vijelie și ploi torențiale

Mai mulți copaci au fost doborâți de vântul puternic în Capitală și trântiți peste mașini, în timpul codului portocaliu de vijelie și ploi torențiale emis de ANM duminică seară, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Capitala a fost sub cod portocaliu de vreme rea până la ora 23.50, iar 12 localități din Ilfov au fost sub cod roșu, valabil până la 23.30. Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări cod portocaliu pentru București, prima în vigoare de la 21.30 până la ora 23.00, a doua, o prelungire a celei dintâi, valabilă până la 23.50.

