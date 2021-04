Smiley, declarații neașteptate despre relația cu Gina Pistol. Abia acum a făcut public asta. „Plec zile întregi, o lună, două, te miri pe unde”

„Gina îmi spune «Băi, tu eşti testul meu de răbdare». Deci, eu pentru ea am fost un test de răbdare, ea a devenit mai răbdătoare, a devenit mai aşezată, mai echilibrată.

Pentru că e mai vulcanică, mai colerică precum temperament, iar eu te pot scoate din sărite foarte uşor. Eu sunt foarte calm, dar cumva te scot din sărite prin felul meu de a fi. De multe ori sunt absent, deşi sunt acolo.

Plec departe o oră, două, trei, n-ai ce să vorbeşti cu mine, sunt atent la foarte multe lucruri.

Plec zile întregi, o lună, două, te miri pe unde. Adică nu e uşor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva, am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare”, i-a spus Smiley lui Mihai Morar într-un podcast.

„Nu-mi pune multe întrebări inutile”

„Ea a fost ce aveam eu nevoie ca prezenţă feminină în viaţa mea. Regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina.

Este jovială, super de gaşcă, are un simţ al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea. Oriunde am fost cu ea, m-am simţit excepţional. N-am simţit niciodată un moment de plictiseală, ne plac acelaşi gen de cântăreţi, de trupe, de filme.

Deşi eu nu prea sunt cu filmele de groază, ei îi plac. Mie îmi plac mai mult comediile, filmele psihologice. Ne place aceeaşi mâncare. Nu-mi pune multe întrebări inutile.

E foarte important pentru mine să ştiu că am un om acasă care mă aşteaptă şi nu pune la îndoială ceea ce spun eu vizavi de programul meu, vizavi de ceea ce am eu nevoie şi care îmi oferă ceea ce am eu nevoie”, a mai spus Smiley.

