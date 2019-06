Sora Deliei își botează băiețelul. Petrecerea va avea loc pe lac

„De data asta am decis sa nu mă stresez foarte mult, deşi va ieşi superb botezul. Am ales o locaţie de top, cu servicii extraordinare, cu mâncare extraordinară, cu un staff senzațional. Am ales nişte invitaţi foarte frumoşi, am ales nişte outfit-uri senzaționale. Vom fi foarte relaxaţi, nu e pe elegant. O petrecere pe lac, ziua”, a declarat Oana Matache, potrivit Click.

Sora Deliei, împreună cu soţul ei, îşi vor creştina băieţelul în data de 16 iunie. Oana Matache a mărturisit că s-au gândit să organizeze botezul cam târziu, de aceea nu au avut destul de mult timp pentru pregătiri. „Sunt mai fericită decât am fost vreodată. Ne-am gândit când facem botezul şi ne-am gândit cam târziu. Am avut foarte puţin timp de organizare, dar am avut noroc. Pentru că noi suntem super norocoşi şi la nuntă şi la celălalt botez, la fel am făcut. Va avea loc pe 16 iunie, va fi un eveniment într-un restaurant mic”, a mai adăugat Oana.

Citește și

VIDEO/ De ce a reușit Estonia, țară cu toate serviciile online, și de ce stagnează România? Politicienii vechi, înlocuiți cu o nouă generație. Estonienii nu cred în Dumnezeu, cred în guvern



Citește mai multe despre Oana Matache și botez pe Libertatea.