Sora Deliei, în lenjerie intimă, cu burtica de gravidă la vedere. „Mă simt sexy și frumoasă”

Sora Deliei, Oana, este însărcinată cu cel de-al doilea copil. Oana va aduce pe lume un băiețel. Ea mai are o fetiță, Jessie, din mariajul cu Răzvan Miheț.

Aflată pe ultima sută de metri cu sarcina, Oana s-a fotografiat îmbrăcată doar în lenjerie intimă, cu burtica de gravidă la vedere.

„Când am aflat de a două sarcină, am fost atât de speriată încât am ales să fac abstracție total de ce se întâmplă cu corpul meu care devine din ce în ce mai „gravid”. Azi mă simt mai bine că oricând în pielea mea „gravidă”, mă simt sexy și frumoasă (scuzați-mi îndrăzneala) și foarte tristă și deja nostalgică… pentru că se va termina foarte curând. Am hotărât că va fi ultima mea burtică și vreau să o sărbătoresc că atare ??. Și sunt recunoscătoare pentru tot ?”, a scris Oana pe contul ei de Instagram.



