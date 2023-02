Sorana și Ianna au reacționat după ce Irina Nicolae le-a acuzat că nu a fost invitată la reuniunea A.S.I.A. „Nu există această variantă”

„Este vorba despre reuniunea trupei A.S.I.A., nu despre un singur concept, iar Ianna este I-ul din trupa A.S.I.A., ea a cântat alături de trupă în ultimii trei ani. A lansat albume, a avut foarte multe concerte și turnee alături de A.S.I.A. Ianna este A.S.I.A.!

Irina nu a fost invitată pentru că nici celeleate foste membre ale trupei nu au fost invitate. Aceasta este formulă în parte fondatoare, cu mine, Anca, Anemona, dar și Ianna, bineînțeles, care a fost, este și va rămâne A.S.I.A.

Trupa s-a reunit după 20 de ani, de dată această datorită Iannei. I-ul din trupa există, noi nu ne refacem trupa cu 8 membre.

Nu toate celelalte foste colege s-au reintegrat în această poveste pe care o refacem noi acum. Irina a ales să plece din trupa înainte cu mulți ani ca trupa să fie desființată și a fost înlocuită de Ianna. Nici măcar nu a fost această idee: Dacă se dorește sau nu prezența ei. Nu există această variantă”, a declarat Sorana pentru Antena Stars, potrivit Cancan.

„Noi o să facem miercuri sau joi, o să anunțe impresarul… Facem o conferință și atunci o să lămurim toate aceste lucruri. Nu este vorba că nu este dorită. Doamne ferește! Practic, trupa s-a reunit la spectacolul meu de la Sala Palatului și a avut atât de mare succes reuniunea încât am decis să rămânem așa”, a declarat Ianna.

„Mi se pare strigător la cer”

Adrian Ordean a înființat, la începutul anilor 2000, formația A.S.I.A. La începutul trupei, Irina Nicolae și Anca Neacșu erau principalele artiste, apoi ele au mai primit două colege.

Adrian Ordean a declarat că, din păcate, Irina nu poate veni în România, ea aflându-se alături de familie la Budapesta, acolo unde locuiește. Însă artista a infirmat acest lucru.

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. El a fost ca tatăl meu. Omul acesta m-a văzut la un festival și m-a invitat să cânt în «Schimbul 3». Eu nu uit oamenii care m-au ajutat în carieră. Chiar am vrut să îi trimit un mesaj în care să-i spun că sunt extrem de dezamăgită. După ce am plecat din A.S.I.A., când veneam în țară îl vizitam, nu era zi de naștere sau Crăciun să nu îi trimit un mesaj.

Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil. Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții.

Sunt la 50 de minute de România. Dar puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață.

Nu vreau absolut nimic de la ele, vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar, am aflat deschizând pe Instagram un afiș”, a transmis ea, conform playtech.ro.

