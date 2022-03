Pentru prima ediție tematică din competiția „Dancing on Ice: Vis în doi”, Sore și partenerul ei, Gratiano, au pregătit cea mai emoționantă poveste de dragoste, „Ghost (Fantoma mea iubită)”. Artista și-a dorit să dea tot ce are mai bun pe gheață și să-i impresioneze pe cei patru jurați, însă într-o clipă de neatenție, ea s-a dezechilibrat și a căzut accidentându-se destul de grav. Chiar dacă a picat din picioare, Sore s-a ridicat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și a continuat cu la fel de multă grație momentul pe care îl pregătise alături de partenerul ei de la „Dancing on Ice: Vis în doi”.

Emisiunea difuzată la Antena 1 este LIVE, astfel că întreg momentul a fost difuzat la TV. Elwira Petre, jurat la „Dancing on Ice: Vis în doi”, a apreciat faptul că Sore s-a ridicat și a continuat. „O interpretare pe care puține femei o au. Și nimeni nu poate să îți ia asta, nici măcar această căzătură. Ce mi-a plăcut extrem de tare în cuplul vostru, că emanați foarte multe emoții, eu am avut impresia că sunteți numai voi doi pe acest ring și că eu sunt undeva după o ușă și că mă uit prin gaura cheii”, a declarat soția lui Mihai Petre.

„Mă bucur că dau moda! Ediția și căzătura! Sunt o persoană emotivă, chiar nu știu ce să fac”, a spus Sore. Artista și partenerul ei au reușit să aibă un punctaj de 27,5 în ediția cu numărul trei.

Începând din 19 martie, echipele rămase în competiția visului gheții vor avea de pregătit în fiecare săptămână dansuri tematice, prima tematică în cronologie fiind filmele celebre. Criteriile de jurizare după care se vor ghida Simona Pungă, Cornel Gheorghe, Mihai și Elwira Petre sunt din ce în ce mai riguroase, iar competiția va deveni din ce în ce mai strânsă pe măsură ce echipele părăsesc emisiunea. Telespectatorii își pot salva echipa favorită de la duelul eliminator.

