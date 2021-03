Sorin Oprescu, 69 de ani, a fost invitatul ediției de marți, 9 martie, a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Încă din primele minute ale interviului-maraton, reputatul medic a fost chestionat cu privire la unul dintre subiectele „fierbinți” ale zilelor noastre, vaccinarea.

„Da. Lucrăm, doamnă, cu oameni care suferă din cauza acestui virus nenorocit. Încercăm să facem orice, iar uneori, nu putem. Am întrebat diverși profesori, cum e și profesorul Streinu-Cercel: «Domne, ce fac, mă vaccinez, mai aștept?». «Sorine, vaccinează-te, că ești în grupă de risc, trebuie!». I-am văzut pe unii mai umani după vaccin. Și-i sfătuiesc pe toți. Sunt bâlbâieli organizatorice, dar dacă pot s-o facă, s-o facă. Sunt si teoriile astea conspiraționiste, însă trebuie să doborâm virusul ăsta”, a declarat invitatul special al emisiunii.

„Fiecare chirurg are aleea lui la cimitir, mai ales când e tânăr”

„Ați greșit ca medic?”, a fost prima dintre întrebările „roșii” ale jurnalistei Denise Rifai.

„Am avut și eu greșelile mele, ca orice medic. Majoritatea am reușit să le repar, cu ajutorul celor mai în vârstă. Fiecare chirurg are aleea lui la cimitir, mai ales când e tânăr. Totul e să fie foarte scurtă. Da, m-am gândit că poate era mai bine să fac aia, să fac aia”, a reacționat Sorin Oprescu.

„Nu ai cum să înveți să nu suferi, ca medic. Este impotența ta de a putea să fii imun la asta. După 40 de ani de practicat în sala de operații, mi-aduc aminte de o serie întreagă de lucruri. În chirurgie nu poți sta singur, trebuie să le spui altora ce ai învățat de la ăia mai bătrâni. Sunt mulți care fac chirurgie vorbită, eu fac chirurgie practică. Este tensiune. Cum să faci ca operația să se încheie cu bine. Am avut profesori de la care am învățat, alții de la care nu am avut de învățat, unii care țipau cum mă apropiam de masa lor”, a mărturisit doctorul.

„Nu suntem dracii de pe dric”

„Este șpaga mai presus de viața oamenilor?”, a fost a doua întrebare precum un cartof fierbinte, pe care Oprescu n-a avut cui să-l paseze, așa că… a trebuit să răspundă.

„Categoric, nu. Pentru marea majoritate a doctorilor nici nu se pune problema. Ăia care condiționează nu fac parte din apropierea profesională a unui colectiv. Toată lumea știe și-i izolează. Nu doar profesional. De obicei, dispar, pentru că fac prostii. Al doilea element: nu am întâlnit mari profesori care să facă în acest fel și să așeze cumva șpaga deasupra oricăror percepte de viață. Ba, din contră, nu vorbesc de acest lucru. Am pățit-o eu prin 1998 sau prin 2000, eram în campania electorală și mi-au zis: «Hai, lasă-ne cu astea, cu doctorii nu sunt îngerii de pe dric». «Da, dar nu sunt nici dracii!», am ripostat.

Problema e și comunicare, doctorii care nu spun familiei, bolnavului, ceea ce se întâmplă. Că este obosit, că n-are timp. I-am zis unuia mai tânăr: «Mă, dacă era mă-ta și nu vorbea nimeni cu tine, iar asistentele te dădeau afară, ce spuneai?». «Da, nu-mi convine». Atunci, vorbește, mă, cu ei. Vă jur, doamnă, nu glumesc cu astea”, a răbufnit medicul.

În prezent, Sorin Oprescu este șeful Secției de chirurgie generală de la Spitalul Universitar, după ce a cochetat și cu domeniul politic.

A bifat două mandate de senator (2000-2008), a fost Primar General al Capitalei vreme de 7 ani, între 2008 – 2015, a candidat inclusiv la președinția României.

De asemenea, de numele său este legată și o anchetă de proporții a Direcției Naționale Anticorupție, în urmă cu șase ani fiind suspendat din funcția de primar, după ce este arestat preventiv, sub acuzarea de luare de mită.

