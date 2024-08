Zilele trecute, Christian Sabbagh s-a arătat revoltat după ce Anca Țurcațiu a refuzat să facă o poză cu Anais, fetița lui în vârstă de 7 ani. Nemulțumirea și-a exprimat-o public, pe Facebook. „Fiica mea a vrut să-și facă o poză cu Anca Țurcașiu, care lucra la același hotel unde ne-am cazat.

A refuzat-o, spunând că are treabă! Fiica mea are milioane de vizualizări și zeci de mii de distribuiri la o singură postare la doar 7 ani. Faptul că această bătrână legendă cu un puștan după ea a refuzat-o denotă faptul că faima se cucerește, dar o poți distruge într-o secundă”, a transmis prezentatorul de la Kanal D.

Acum, soția lui a intervenit. Iulia Sabbagh a dezvăluit în mediul online: „Am primit foarte multe mesaje, l-am rugat pe soțul meu să șteargă postarea despre acea „divă mondială”! Fetița mea este mult prea inocentă și talentată să îi crească numele de mult uitat”.

Soția lui Christian Sabbagh: „NIMIC nu justifică faptul că nu vrei să faci poză cu un copil”

Totodată, ea spune că gestul făcut de Anca Țurcașiu nu are scuză. „Dragii mei, în urma mediatizării subiectului Anca Țurcașiu, revin aici cu o replică: Am citit comentarii, că poate Anca era obosită, că poate avea o zi proastă… etc!!

Recomandări Ucraina își asumă, în premieră, ofensiva fulgerătoare din Rusia: cum justifică Kievul atacul. „Liniile roșii ale lui Putin sunt doar vorbe”

NIMIC nu justifică faptul că nu vrei să faci poză cu un copil, indiferent ce nume poartă! Nu îmi laud copila, însă oriunde merg cu ea oamenii cer o poză cu fetița talentată! Anais, la vârsta ei fragedă, face poze și cu omul care vinde covrigi! Despre asta este faima!!!”, a mai scris Iulia, soția lui Christian Sabbagh, pe pagina sa de Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Pentru Cancan, Christian Sabbagh s-a confesat și a lăudat-o pe fetița lui: „Ea e deja o artistă în devenire. E cu muzica populară. E fascinată. A început din senin, să cânte. Noi o încurajăm. E la Colegiul Dinu Lipatti. Nu cred că are nevoie de concursuri de talent. Are și înclinații spre pian…I-am luat pianul. Oricum la colegiu e obligatoriu să faci minim două instrumente muzicale. Probabil va fi pianul și vioara. Acum trece clasa întâi. Fiecare postare a sa face milioane de vizualizări”

Ce a zis Anca Țurcașiu după ce a fost criticată de Christian Sabbagh și soția lui

Recomandări Aleșii fără voce: în trei ani și jumătate de mandat, șapte deputați au fost auziți în Parlament doar la depunerea jurământului. Din ce partide fac parte

Anca Țurcașiu a avut o reacție după ce prezentatorul TV a criticat-o în mediul online: „Să aveți o seară minunată! Să ne bucurăm de lucrurile care nu se cumpără cu bani! Ca de exemplu, un apus spectaculos!

Eu continui să trăiesc frumos, imună la răutatea sau invidia oamenilor, continui să-mi trăiesc viața liniștită, senină, știind că singurul scop al meu este să fiu un om mai bun în fiecare zi. Cine mă cunoaște știe cum sunt. Restul…..e can can…. Nu răspund niciodată răutăților sau oamenilor care adresează cuvinte rele la adresa mea…”.

Urmărește-ne pe Google News