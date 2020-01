De Livia Lixandru,

„Am avut o copilărie violentă, tatăl meu a fost foarte violent în familia noastră, o bătea pe mama des, am suferit mult din cauza lui. Ei nu mai sunt împreună de mulți ani. Și eu am luat bătaie de la tata. Am fost abuzat. Mă bătea și am crescut în ritmul acesta”, a declarat George Burcea la Antena Stars, porivit Spynews.

Chiar dacă a trecut prin cele mai grele momente, actorul George Burcea nu a clacat, ci a realizat ce vrea să facă de fapt cu viața lui, pentru a fi un om fericit. „Bătăile de la el m-au făcut să realizez să fac ceva cu viața mea și să fac ceea ce îmi place”, a mai spus George Burcea.

