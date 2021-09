Ștefan Stan, în lacrimi după episodul „Las Fierbinți” de marți seara, 21 septembrie. „Am retrăit toate sacrificiile pe care le-a făcut ca părinte”

„Las Fierbinți, comedia care m-a făcut să plâng… Astăzi m-am trezit cu o stare… nu foarte bună. Am zis să mă uit la un serial de comedie să mă ajute să-mi schimb starea asta idioată. Și am urmărit episodul 9 din sezonul 20… și am plâns”, a scris Ștefan Stan pe Facebook.

„M-a făcut să plâng pentru că am regăsit cu tristețe ceea ce se trăiește în țara asta. Mi-am adus aminte de momentul în care mama și-a vândut lanțul de aur de la gât, pe care îl avea de când era adolescentă, să-mi cumpere de îmbrăcat și rechizite pentru prima zi de liceu. Am retrăit toate sacrificiile pe care le-a făcut ca părinte pentru mine”, a fost continuarea mesajului.

„Esența acestui episod mi-a rupt sufletul efectiv, l-a târât prin țărâna aia din Fierbinți. M-a teleportat acolo lângă acei minunați actori care au interpretat realitatea cum nu se poate mai bine. Asta este viața în România și mi-aș dori să se schimbe.

Mi-aș dori același final fericit și în viața reală, în care toți suntem uniți și ne sprijinim unii pe alții, dar nu mă pot amăgi… P.S. Mă aștept să fie un Dorel sau un Geani care nu va înțelege…”, a încheiat interpretul.

Citeşte şi:

INTERVIU | „Vreți să-l faceți pe Dinică oaia neagră a Poliției”. Explicațiile comisarului acuzat că bătea cu bâta de baseball

În timp ce PIB-ul a crescut cu 40%, din 2014 speranța de viață aproape a stagnat în România. Întrebările unui specialist

Alegeri în Germania | Radiografia dezastrului care anunță sfârșitul unei ere politice: cum s-a prăbușit partidul lui Merkel

PARTENERI - GSP.RO Simona Halep, dispusă să returneze banii primiți dacă i se va cere. "Nu suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat"

Playtech.ro BOMBĂ! Cine sunt, de fapt, fostele soții ale lui Toni Iuruc. Cu cine s-a iubit actualul bărbat al Simonei Halep

Observatornews.ro Primarul din Rădăuţi a simulat vaccinarea împotriva Covid. Explicaţia edilului: "Capturile nu aveau claritate" - VIDEO

HOROSCOP Horoscop 22 septembrie 2021. Gemenii încep o nouă etapă pentru sfera sentimentală, una luminoasă și frumoasă

Știrileprotv.ro Căsătoriți pe nevăzute”. George și Cristina s-au căsătorit, în ciuda criticilor părinților ei

Telekomsport Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire despre vaccin