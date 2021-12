Succesul lui Bursucu în televiziune. Ce i se întâmplă pentru a doua oară: „Dacă cifrele sunt mari, înseamnă că faci ce trebuie”

Libertatea: Ai avut filmări la „Teo Show”, la „Roată Norocului”, filmări pentru Crăciun și Revelion… traversezi cumva una dintre cele mai încărcate perioade din an?

Adrian Cristea – Bursucu: Având în vedere că fac asta de șapte ani de zile, da, dar iubesc ceea ce fac. Pentru noaptea dintre ani am pregătit un program cu totul special, „Roata Distracției”. Vă invit să fiți alături de noi pe 31 decembrie, de la 21.30. Vedetele invitate vor avea parte foarte multe surprize, le-am pregătit o serie de probe interesante. Pentru cei de acasă, petrecerea va fi una cu totul specială, plină de distracție, o petrecere „Nostalgia”.

Printre vedetele care ne vor călca pragul la „Roata Distracției” se numără Alex Velea, Armin Nicoară, Andreea Antonescu, Georgiana Lobonț, Pepe, Jean de la Craiova, Vali Vijelie, Anda Adam și actorii Romică Țociu și Cornel Palade. Nu aș vrea să dau prea multe din casă, vă aștept să petrecem împreună, în cea mai frumoasă noapte a anului! Să pășim împreună în 2021 și asta să ne poarte noroc tot anul!

– Și de Revelion apari în postura de prezentator. Te-ai simțit onorat să primești pe mână emisiunea de la trecerea dintre ani?

– Da, m-am simțit onorat, mai ales că este al doilea an la rând în care împreună cu Ana-Maria Barnoschi suntem gazdele acestui Revelion, marca „Roata Norocului”, și sper să o ținem tot așa. Încercăm să creăm o tradiție, mai ales că avem un public fidel, o audiență foarte bună la „Roata Norocului”, oameni care sunt alături de noi și sunt activi în viața emisiunii. Asta se vede în cifre și pentru noi este un lucru extraordinar.

„Succesul unui artist sau prezentator este dat de public”

– Cu ce te identifici mai mult acum? Vorbim de prezentatorul Adrian Cristea, Bursucu, sau coregraful Bursucu? Mai antrenezi trupe de dans?

– În momentul asta mă identific cu prezentatorul Adrian Cristea – Bursucu, pentru că este o altă etapă a vieții mele. Am fost dansator și am încercat să îmi fac meseria foarte bine, apoi coregraf, și am reușit să devin unul dintre cei mai buni coregrafi ai acestei țări, iar în acest moment cifrele arată, spre bucuria mea, că sunt și unul dintre prezentatorii pe care publicul îi place.

Cred că succesul unui artist sau prezentator este dat de public și dacă cifrele sunt mari, înseamnă că faci ce trebuie. În momentul asta am o singură trupa de dans cu care fac evenimente mari, dar în această perioadă nu am mai avut activitate din cauza pandemiei. Ultimul concert pe care l-am avut a fost la Sala Palatului acum un an și jumătate, aproape doi ani.

– Mai ai timp pentru familie? Ai declarat la un moment dat că faci naveta la Constanța. Și acum se întâmplă asta?

– Familia mea este cea mai importantă de pe suprafață pământului și ori de câte ori trebuie să fiu lângă ea, voi fi acolo. Pentru mine nu se numește naveta, este drumul spre casă.

– Ne poți spune cum o să petreci sărbătorile de iarnă?

– Sfătuiesc pe toată lumea, în limita posibilităților și a restricțiilor, să își petreacă sărbătorile alături de familie și într-un cadru foarte plăcut. Fie că mergi la o petrecere, pleci din țară sau rămâi acasă, important este să ne simțim bine alături de cei dragi, să mâncăm, să bem în limita bunului simt, cât să nu ne facă rău și să ne simțim bine, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Creați-vă amintiri alături de oamenii dragi din viață voastră. Eu voi pleca pe data de 25 decembrie, după ce voi lua masa cu toată familia, împreună cu fetele mele, într-o scurtă vacanță în Dubai.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

– Pentru ce ești recunoscător în viață?

– Sunt recunoscător pentru absolut tot ce mi-a dat Dumnezeu. Am o familie frumoasă, am copiii sănătoși, sunt înconjurat de oameni care mă iubesc, am o profesie pe care o iubesc și mi-am dorit să o fac și Dumnezeu mi-a așezat drumul astfel încât să ajung în acest punct profesional.

Și sunt un norocos pentru că oamenii mă plac și pot face ceea ce iubesc. Vă doresc tuturor să aveți sărbători fericite, să îi aveți alături pe toți cei dragi, să vă bucurați, să petreceți și să vă simțiți bine. Iar 2022 să fie un an bun și, cu ajutorul lui Dumnezeu, fără pandemie!

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro Prinsă în pădure cu AMANTUL! O celebră prezentatoare de la noi și-a spulberat căsnicia

Observatornews.ro "Mi-a călcat cățeii, mi-a călcat cățeii. Cu intenţie". O femeie a rămas fără animalele de companie, după ce câinii au atacat doi copii care au intrat în curte să colinde

HOROSCOP Horoscop 25 decembrie 2021. Balanțele au șansa de a trăi o zi frumoasă, animată de cele mai frumoase sentimente ale lor

Știrileprotv.ro Cum arată azi copilul care la vârsta de 2 ani fuma 40 de țigări pe zi. GALERIE FOTO

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat