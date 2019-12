De Denisa Macovei,

Dacă din punct de vedere muzical, Alina Eremia este într-o continuă ascensiune, pe plan actoricesc nu a mai fost implicată în niciun proiect. Chiar dacă și-a manifestat interesul de a juca într-un film sau serial TV, conjunctura a făcut ca Alina să nu prindă niciun rol.

Totuși, pentru a se folosi de toată experiența dobândită în seriale, dar mai ales de toate cunoștințele acumulate la facultate, Alina Eremia a decis să se orienteze către un alt domeniu, și anume către scenografie. „Sunt extrem de entuziasmată de ce am reușit să filmez ieri (n.r. miercuri), la cel mai recent videoclip. Cred că va fi ceva spectaculos și nu vreau să vă cresc așteptările, dar așa va fi. O să lansez clipul la începutul anului viitor, nu am dată stabilită încă. Sunt extrem de fericită, de data asta scenariul îmi aparține. Eu am gândit ideea pe care cei cu care am colaborat au pus-o în practică și să știi că a ieșit mult mai bine decât mi-am imaginat, iar asta mă face și mai fericită”, ne-a declarat Alina, adăungând că s-au distrat copios la filmări.

„S-a întâmplat de multe ori să mai întârziem cadrele pentru că aveam crize de râs, ceea ce e foarte distractiv, mai ales când lucrezi de mult timp cu o echipă. Cele mai multe crize de râs le avem pe fond de oboseală, dar e bine să râzi”.

VIDEO: Grigore Alexandru

