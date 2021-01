Tensiuni între artista Amna și Zanni, la „Survivor România 2021”. „E zero barat. Nu știe nimic, nu înțelege nimic”

„Dacă nu poți și nu poți, nu te forța. Nu nimic”, i-a spus Elena Marin care a înțeles situația.

„O să pot”, i-a răspuns Amna, totuși încrezătoare în forțele ei.

„Femeile sunt puternice și am văzut acum. Nu am crezut. A tras Simona de lemnele alea, Elena, Nemeș, Majda, care are piciorul rupt.

Bă, mă, scutești, nu există că e femeie. Fix asta e scuza ei, vai, am tensiune. Nu a pus mâna pe nimic și e degeaba și pe traseu.

Având în vedere că ea s-a dat bătută și la prima probă, și la a doua. A zis că o să mă revanșez. A văzut că ne-am rupt cârca, nu a adus un lemn. Ea își lua tensiunea, săraca.

Ce avea, vere, nu avea nimic. Amna e zero barat. Nu știe nimic, ea e ținută așa… Nu înțelege nimic, își dă cu pumnul în cap”, a spus Zanni, vizibil deranjat de comportamentul colegei sale.

Zanni a avut ceva de zis și la adresa colegei sale, Alexandra Stan. „Alexandra Stan nu a terminat traseul.

La ea nu mai am pretenții. A zis că nu am văzut nimic până acum, dar eu am judecat-o după ce am văzut până acum”, a spus Zanni de la Survivor România 2021.

Citeşte şi:

Cazul băiatului agresat sexual din Dâmbovița: de ridicat, au ridicat victima!

Asistent român în Italia, revoltat că nu a fost inclus în prima etapă de vaccinare: „Dacă nu se impunea carantina, mă gândeam să vin în România”

Donald Trump a devenit primul președinte din istoria SUA pus sub acuzare de două ori în Congres

PARTENERI - GSP.RO S-au împăcat Ilie Năstase și Ioana Simion? Mesajul transmis de fostul jucător de tenis

PARTENERI - PLAYTECH Motivul real al morții lui Bogdan Stanoevici, dezvăluit de un bun prieten. 'Nu l-au omorât nici doctorii, nici nozocomialele!'

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2021. Leii ar putea beneficia de un context favorabil pentru a repara anumite relații

Știrileprotv.ro Un tânăr de 18 ani care se dădea drept preot şi cerea bani a fost prins din greşeală. Ce făcea într-o scară de bloc

Telekomsport Ce nebunie! Actriţă din filme pentru adulţi, angajată pe o funcţie înaltă. Anunţul care i-a lăsat pe toţi mască

PUBLICITATE CONCURS! Câștigă un Ford Puma sau vouchere de cumpărături! E simplu! Află cum (PUBLICITATE)