Teo spune adevărul despre ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” cu Ella: „Nu am fost îndrăgostit”

Ella Vișan și Teo au fost, fără îndoială, unele dintre cele mai discutate prezențe din sezonul 9 al show-ului „Insula Iubirii”. Povestea lor a stârnit numeroase întrebări: dacă sentimentele Ellei erau reale, Teo a dat de multe ori impresia că joacă doar un rol. Acum, după difuzarea finalei, ispita masculină a spus adevărul.

Ella a intrat în competiție alături de Andrei Lemnaru, bărbatul pe care urma să îl cunoască mai bine și care ar fi trebuit să îi devină soț în această lună. Însă apropierea dintre blondină și Teo a început rapid, iar momentele lor intime au generat controverse și speculații cu privire la sinceritatea sentimentelor lui Teo.

Teo nu a fost îndrăgostit de Ella

În final, bonfire-ul dintre Ella și Andrei s-a încheiat cu despărțire, așa cum fanii se așteptau. Blondina a părăsit insula împreună cu Teo, în timp ce Andrei a plecat alături de ispita Andrușca. Însă adevărul a ieșit la iveală după terminarea filmărilor: Teo a recunoscut că nu a fost îndrăgostit de Ella și că ea știa acest lucru.

„Îmi doresc să mă îndrăgostesc din tot sufletul meu. E cel mai frumos sentiment pentru mine, acela când ești îndrăgostit. Nu, nu am fost îndrăgostit (n.r. – la Insula Iubirii). Ella știe că nu am fost îndrăgostit, i-am spus asta. Am fost foarte sincer față de ea. Teo, pe cât de intangibil pare ca persoană, se și atașează. Se atașează destul de greu, dar se atașează”, a spus Teo la Un Show Păcătos.

Relația lor s-a sfârșit rapid, iar în prezent, Teo a trecut peste experiența de pe insulă și se iubește cu o brunetă cunoscută. Astfel, aventura romantică a lui Teo și a Ellei rămâne un capitol controversat, dar încheiat, din „Insula Iubirii” sezonul 9.

