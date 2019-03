Teo Trandafir, despre lupta cu kilogramele. „Recunosc că am trecut prin niște momente cumplite”

Vedeta de televiziune Teo Trandafir a acordat un interviu pentru revista Formula As, în care a făcut câteva declarații legate despre perioada în care s-a luptat cu kilogramele în plus. În ultimii ani, prezentatoarea a reușit să slăbească peste 60 de kilograme, acum având o siluetă de invidiat.



„Recunosc că am trecut prin nişte momente cumplite! În perioada aceea, eram trimişi de tele­viziune, vara, la mare, să facem nişte emisiuni şi să câştigăm un ban. Aveam un hotel la dispoziţie şi nişte familii nevoiaşe, care nu văzuseră marea niciodată, şi eu trebuia să-i servesc pe oa­me­nii ăia, deci trebuia să gătesc, să fac curat, să spăl WC-uri, să schimb cear­şa­furi şi, în ge­ne­ral, să-i mulţumesc, fă­ră să mă ating de ni­mic din ceea ce în­sem­na mân­care. Era groaz­nic!

Dar în nişte ani, fiind totuşi deşteaptă (multe atuuri n-am, dar deş­teaptă totuşi sunt), mi-am dat seama că ima­ginea mea, de „Teo poftind la bucatele de pe masă”, oferă privi­torului o imagine grotescă. Şi-atunci mi-am zis: niciodată, în viaţa asta, eu n-o să mai poftesc la ce mănâncă altul. Aşa am rezolvat problema: şi pe-a mea, şi pe-a celor din jur, care, săracii, ajun­seseră să se ferească să mai mănânce pe lângă mi­ne, ca să nu mă ispitească. Voinţa are o mare importanţă în viaţă”, a explicat Teo Trandafir.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia. Vedeta a fost căsătorită de două ori.

