Cântecul şi videoclipul au fost făcute în beneficiul persoanelor înfometate din Africa. Melodia a reunit zeci de vedete ale muzicii acelor ani, printre care Michael Jackson, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Harry Belafonte și Kenny Rogers.

Organizatorii au avut la dispoziţie „o singură seară pentru a reuşi acest lucru”, iar producătorul Quincy Jones a afişat un semn afară pe care scria „Lăsaţi orgoliul la uşă”, a povestit Lionel Richie, ghidul de facto pentru această călătorie printre amintiri.

Documentarul este presărat cu secvențe video de arhivă nedifuzate până acum, practic un making of de la înregistrarea melodiei We Are The World, și au fost dezvăluite amănunte neștiute, cum ar fi că Michael Jackson a refuzat inițial să cânte sau apară în imagini, iar Stevie Wonder l-a condus pe Ray Charles la baie într-una dintre pauze.

Printre artiştii care vorbesc în documentarul care are o durată de peste 90 de minute se numără Cindi Lauper, care numeşte experienţa care fiind „din altă lume”, Bruce Springsteen şi Dionne Warwick.

„The Greatest Night in Pop” oferă o privire emoţionantă după aproape 40 de ani asupra vedetelor care s-au reunit pentru o cauză nobilă, subliniind în acelaşi timp că, indiferent de realizările lor, apreciază munca „rivalilor” muzicali.

