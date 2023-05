În doar câteva săptămâni, Theo Rose și Anghel Damian își vor cunoaște băiețelul. Tânăra artistă este însărcinată în ultimul trimestru și se pregătește de cel mai emoționant moment din viața ei. Și-ar fi dorit să nască natural, însă medicii au anunțat-o că au apărut niște complicații. Bebelușul are cordonul în jurul gâtului și este și destul de mare pentru a veni pe lume pe cale naturală. Medicul care îi monitorizează sarcina lui Theo Rose a sfătuit-o să nască prin cezariană.

Actrița din serialul „Clanul” are foarte mari emoții când se gândește la momentul în care își va ține bebelușul la piept. Theo Rose precizează că va ține cont de toate sfaturile medicului, astfel încânt fiul ei să nu fie în niciun pericol.

„Cred că patru săptămâni mai am, în cap, de aici înainte! Acum, că vom trece puțin de termen, se întâmplă adesea, dar na, patru săptămâni. (…) Mă încearcă emoții de tot felul. E nerăbdarea pe primul loc, există și un fel de teamă pentru că mi-am dorit foarte tare să nasc natural, din ce am înțeles, copilul meu e mai mare, mi-e mare copilul. Și e posibil să nu se poată, are și cordonul în jurul gâtului, să vedem de câte ori. Eu îmi doresc să încerc, în orice caz, și vedem. Dacă doamna doctor ne recomandă să facem cezariană, vom face, ca să nu punem pe nimeni în pericol, da…

Cred că o să plâng tare când o să îl țin în brațe. Mă bucur că am avut copilul într-un moment în care chiar mi-am dorit copil. Unii zic că suntem prea tinere să facem copii acum, dar mie nu mi se pare, mi se pare că e momentul potrivit. Cred că aveam nevoie de asta. De copil… Că unii au zis, cred că pauza ți-a prins bine. Nu, copilul. Aștept copilul, nu pauza.”

„Are trei kilograme și are oasele foarte mari”

În interviul pentru protv.ro, iubita lui Anghel Damian a dezvăluit că bebelușul cântărește aproximtiv 3 kilograme și că are oasele foarte mari. Theo Rose se gândește cu multă emoție la momentul în care va trebui să se descurce singură cu fiul ei.

„Eu m-am hotărât la naștere naturală, doar că mi s-a spus de curând că trebuie să iau în calcul și varianta de cezariană, pentru că am un copil foarte mare. Are trei kilograme, ideea e că e foarte osos, are oasele foarte mari, că mi s-a explicat, problema e că are oasele lungi, e poziția în care stă. E cu capul în jos, pregătit.

Există și teama de naștere, de durere, nu sunt relaxată cu niciuna dintre ele (n.r variantele de naștere). Am emoții apoi și după naștere, în legătură cum o să fac eu cu bebelușul, cum o să mă descurc, deși mie întotdeauna mi-a plăcut să mă bag, să iau bebelușii în brațe, să îi schimb și mi-au plăcut întotdeauna bebelușii foarte tare. Dar așa și de ce sentimente o să mă încerce, pentru că e o prezență nouă, dar permanentă din momentul ăla în viață ta și abia l-am așteptat, adică sunt convinsa că abia din momentul asta nu o să mă mai plictisesc vreodată.”

„A fost așa o perioadă tumultoasă pentru mine din multe puncte de vedere”

Când vine vorba de viitorul fiului ei, Theo Rose tinde să creadă că va alege tot o carieră ca artist. Sasha este numele pe care cuplul l-a ales pentru bebeluș. De asemenea, cântăreața a dorit și un nume de sfânt, astfel că pe micuț îl va mai chema și Ioan.

„Fiindcă a fost așa o perioadă tumultoasă pentru mine din multe puncte de vedere, ultimul an, cu totul, a fost o perioadă tumultoasă, am zis inițial că mi-ar plăcea să facă cu totul și cu totul altceva, poate să fie sportiv, poate să, nu știu, orice altceva, medic. Dar atunci când te naști într-o familie cu oameni care sunt artiști și care au majoritatea activităților în direcția asta, cred că sunt foarte slabe șansele ca tu să alegi cu totul și cu totul altceva. Există excepții, normal, vom vedea dacă va fi și cazul lui Sasha, orice și-ar propune o să îl susțin. (…) Mi-am dorit să fie ori Leu ori Geamăn și copilul meu are șanse să se nască în zodia Gemeni, pentru că copilul meu este pasional și femeile sunt înnebunite după ei, așa că am zis, da, mamă, e bine!”

