TJ Miles și Francisca vor deveni părinți. Primele imagini cu burtica de gravidă a artistei

Veste mare în showbiz! Francisca și Tj Miles au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, împărtășind cu fanii primele imagini în care se vede clar burtica de gravidă a artistei. „Cea mai frumoasă aventură abia începe… vom fi părinți!”, a transmis Francisca.

Cei doi formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz, iar acum își duc relația la un nou nivel. Anunțul a fost făcut printr-un videoclip publicat de Francisca, în care apare alături de partenerul său, relaxați și zâmbitori, îmbrăcați în costume de baie. În imagini, Tj Miles mângâie cu tandrețe burtica de graviduță a Franciscei, semn că viitorul lor copil este deja așteptat cu mult drag.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Fericită și emoționată, artista a transmis fanilor că acest nou capitol din viața lor începe cu entuziasm și speranță. Bebelușul este așteptat să vină pe lume în martie 2026, iar Francisca și Tj Miles se declară pregătiți să se bucure de rolul de părinți.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

TJ Miles a cunoscut-o pe Francisca atunci când era căsătorită

„Când am văzut-o, a fost o chestie wow. Două suflete s-au întâlnit, dar drumul era lung. În momentul în care am întâlnit-o, nu știam că e măritată. Am aflat pe parcurs și m-a făcut să mă gândesc de 5.000 de ori dacă asta este ceva ce vreau să fac, dar doi oameni care sunt destinați să fie împreună… orice ar fi, se întâmplă! (…) În Bali s-au oficializat lucrurile. A fost un drum greu pentru noi”, a declarat TJ Miles despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Francisca.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE