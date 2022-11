Tobi Ibitoye a fost eliminat de la „Chefi la cuțite”. Reacția lui Cătălin Scărlătescu: „Și cerul a fost împotriva lui. Îmi pare rău că pleci”

„Farfuria care pleacă acasă este cea cu scoici”, a anunțat Gina Pistol la Antena 1, iar imediat Tobi Ibitoye și-a dat seama că el părăsește concursul culinar.

„N-are de ce să-mi pară rău. Am vrut să fiu creativ, nu mi-a ieșit. Este ok, îmi asum. Sincer să fiu, Ștefania merita șansa să dovedească că poate. Eu am avut 2 șanse deja. Pare că o merită mult mai mult decât mine. Experiența a fost extraordinară. N-am adjective să descriu”, a spus Tobi la „Chefi la cuțite”, conform a1.ro.

Colegii lui de echipă s-au întristat când au aflat că Tobi părăsește concursul. „Hai măi Tobi! De ce, Tobi?”, a spus Brigitta. „Pentru că a fost prea picant”, a răspuns Tobi.

Cătălin Scărlătescu a rămas cu cinci concurenți în echipă, după eliminarea lui Tobi Ibitoye. „Și cerul a fost împotriva lui azi. Îmi pare rău că pleci. Ai un suflet mare.

E mai greu că au plecat două mânuțe. Asta este! Îi dăm mai departe. Noi 5, Bontea 5, Dumitrescu a rămas cu cele mai multe: 6 în echipă”, a spus Cătălin Scărlătescu.

Recomandări Consecințele alegerilor din SUA pentru România: „Suntem total dependenți de decizia de la Washington. Instabilitatea de acolo se transferă aici"

La acest moment, Sorin Bontea are în echipă 5 concurenți, Scărlătescu 5, iar Dumitrescu 6.

