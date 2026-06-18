Nu mai este o surpriză pentru nimeni că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au învățat să își gestioneze viața de părinți după regulile stricte ale custodiei comune. Însă, dincolo de deciziile instanței și de programul stabilit de judecători, cei doi foști soți demonstrează an de an o maturitate incredibilă atunci când vine vorba de cele mai importante momente din viața Carolinei și a Raisei. Ca o regulă nescrisă, serbarea de sfârșit de an îi aduce mereu împreună, în cutea școlii.

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Fiicele lor, premiante pe linie! Alina Sorescu: „Privesc cu emoție și recunoștință”

Anul acesta, fetele le-au dat din nou motive de bucurie celor doi părinți, terminând școala cu note excelente: 10, respectiv Foarte Bine pe linie. Alina Sorescu a trăit momentul la intensitate maximă și a transmis un mesaj plin de recunoștință pe rețelele de socializare.

„La final de an școlar, privesc cu emoție și recunoștință către parcursul Carolinei și al Raisei. 10, respectiv FB pe linie. Sunt mândră de ele, de efortul depus, de ambiția, curajul și perseverența cu care au trecut prin fiecare provocare. Totul începe cu un vis!”, a scris artista pe Instagram

Întâlnirea anuală din public! Alexandru Ciucu a filmat-o pe artistă în timp ce le făcea poze fetelor

La final de an școlar, Alexandru Ciucu nu a sosit cu mâna goală, ci a venit cu brațele pline de flori.
„Cele mai frumoase flori pentru fetele mele, premiante. Vă iubesc și sunt mândru de voi!”, a fost declarația emoționantă a celebrului designer.
Detaliul care a atras atenția tuturor a fost vizibil chiar pe rețelele de socializare ale creatorului de modă. În clipurile video postate la Stories, în timp ce își filma fetele, în cadru a apărut și Alina Sorescu. Artista era extrem de concentrată, făcându-le poze Carolinei și Raisei și trăind momentul din plin.
Această revedere anuală, devenită deja o tradiție post-divorț pentru familia lor, demonstrează că în ciuda custodiei comune și a neînțelegerilor, fericirea fetelor rămâne lege pentru ambii părinți!

În primăvară, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu și-au sărbătorit separat fiica, pe Raisa, care a împlinit 10 ani. După ce a fost întrebată de ce nu și-a invitat fostul soț la petrecerea micuței, artista a lămurit situația.

„Nu e cazul să facem petreceri împreună, am suferit prea mult eu și fetele, ca să jucăm în continuare într-o piesă de teatru fără sfârșit.
Deja a făcut un obicei din a se folosi de prilejuri de zile de naștere și de sărbători, când pozează de fiecare dată cu un buchet de flori în brațe în omul care nu a fost vreodată, doar pentru a primi atenție și a fi totul cum vrea el. Când de fapt ar trebui să fie vorba despre copil. Are libertatea pe care și-a dorit-o, îmi doresc să mă lase în pace. Respectăm hotărârea instanței privind programul fetelor și atât”, preciza Alina în urmă cu câteva luni.

Foto: Instagram

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