Transformarea Denisei Tănase de la Bambi. Fosta cântăreață a devenit femeie de afaceri. Ce i s-a întâmplat în pandemie

Cine nu a auzit de trupa Bambi? Cele două adolescente făceau furori cu melodiile lor. Susțineau și concerte, mergeau și la evenimente private. Anii au trecut, s-au maturizat și în 2015 au decis să o ia pe drumuri separate. Nu mai apar la emisiuni de televiziune cântând împreună, iar Denisa a pornit pe un nou drum.

În ultimii ani, aceasta a atras atenția prin schimbările de ordin fizic pe care le-a făcut. Nu s-a ferit să recunoască că a ajuns la medicul estetician pentru unele transformări la față. Vedeta s-a declarat mulțumită de aspectul său, diferit față de momentul în care s-a lansat.

Mai nou, aceasta a renunțat la muzică, se concentrează asupra afacerii pe care o are, una cu parfumuri. A făcut chiar și cursuri, după cum menționa ea pentru Libertatea în urmă cu doi ani. 6.000 de dolari a investit: „Școala durează 10 ani, dar eu am optat pentru anumite cursuri de câteva săptămâni. În parfumerie este multă chimie, dar e foarte interesant. Am făcut practică în laboratoarele fabricilor cu care lucrez”, ne spunea la vremea aceea.

În pandemie, Denisa Tănase a deschis mai multe magazine decât avea, chiar și în afara României. „Deschidem magazine după magazine. La Suceava joi, la Bruxelles pe 10, pe 16 la București, apoi la Constanța, Chișinău și Italia. Am riscat în pandemie. Ne-am dus înainte cu planul de business. Am ignorat că e pandemie. Am avut puțină nebunie, am împrumutat-o de la iubitul meu”, a dezvăluit ea în emisiunea lui Dan Capatos.

Denisa Tănase și-a permis chiar să investească în imobiliare, și-a cumpărat în Dubai două locuințe, un apartament și un studio pe care își dorește să le închirieze. „După ce e gata construcția, le lași la închiriat. Suntem proprietari. Am cumpărat două apartamente, într-un bloc. În pandemie a fost o investiție foarte bună. În fiecare zi primesc oferte de la oameni care vor deja să închirieze. Am luat un apartament și un studio, care sunt acum în faza de construcție. Studioul e mai ieftin ca apartamentul meu din Floreasca”, a precizat Denisa Tănase în aceeași emisiune.

Denisa Tănase se iubește cu Mircea Brânzei

Denisa Tănase și Mircea Brânzei trăiesc o frumoasă poveste de dragoste

Deși a mai fost căsătorită o dată, Denisa de la Bambi nu a rămas cu sechele și e dispusă să facă marele pas alături de omul de afaceri Mircea Brânzei, cel care-i este iubit deja de câțiva ani.

Din păcate, cei doi au amânat nunta din cauza pandemiei și a restricțiilor impuse. „Noi suntem foarte bine unul cu celălalt, asta e cel mai important. Facem o echipă bună pe toate planurile: și acasă, și profesional”.

