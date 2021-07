Transformarea lui Munti, câștigătorul „Chefi la cuțite”, sezonul 6. A slăbit și e plin de tatuaje

Pe atunci, acesta avea mai multe kilograme în plus, un alt look și câteva tatuaje pe mâini și pe picioare.

Timpul a trecut rapid, emisiunea „Chefi la cuțite” pregătește deja sezonul cu numărul 11. Câștigătorul s-a schimbat și el. A slăbit aproximativ 50 de kilograme după ce a suferit o operație de micșorare a stomacului.

„Era normal, la un moment dat, să fac chestia asta, mai ales că am avut-o şi pe logodnica mea aproape. Ea şi-a făcut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai dă jos şi acum. Are o mică problemă cu ronţăitul. Ea m-a îndemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am făcut chestia asta. Mi-a fost frică. 20.000 de chestii mi-au trecut prin cap. (…)

Nu înţeleg lumea care-şi face operaţie şi se apucă să bage… eu mă văd pe mine acum. Nu mai pot. 20 de zile după operaţie ai dietă. Nu ai cum să bagi în tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzaţie de foame. (…) Doctorul mi-a zis că trebuie să ajung la 85 de kilograme”, povestea Chef Munti în 2019.

Mihai Munteanu și-a făcut și alte schimbări, și-a acoperit ambele brațe cu tatuaje permanente. În imaginile postate recent pe Instagram, se poate observa că are un zâmbet impecabil, și-a pus fațete.

În prezent, el deține și o camionetă cu mâncare, Gourmet Street Food, unde gătește cel mai des burgeri.

