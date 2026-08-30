„O nouă versiune a mea. Cea mai bună versiune a mea. Ultimele zile de vară”, a scris Oana Roman pe contul de Instagram. Reacția internauților nu a întârziat să apară. Ei au felicitat-o pe vedetă pentru ambiție și au precizat că arată mai bine ca niciodată.

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„Bravo, Oana, arăți foarte bine!”, „Arăți super acum”, „Oana, ce frumos ai slăbit. Arăți mult mai bine”, „Nu îmi vine să cred” sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Oana Roman și fiica ei, Isabela, au luat o decizie radicală în urmă cu doar câteva luni. Cele două și-au schimbat stilul alimentar, cu ajutorul unui nutriționist, iar schimbarea se vede.

Vedeta a reușit să slăbească și a vorbit deschis despre procesul prin care a trecut.

„Astăzi am fost la control la doctor și am minus 10 kilograme. Da, în trei luni. Deci, încet-încet, nu… E sănătos. Exact. Cu controale, cu monitorizare, cu tot. Iar Isa are minus 8 kilograme. Da. Nu, e bine. E chiar bine, Doamne-ajută!”, a spus Oana Roman pentru spynews.ro, în luna iunie a acestui an. Însă, Oana a continuat procesul de slăbire, așa că în ultima perioadă s-a transformat total.

Vacanță pe Coasta de Azur

La scurt timp după ce a dezvăluit că a reușit să slăbească, fiica lui Petre Romana a plecat în vacanță pe Coasta de Azur, iar de acolo a postat mai multe fotografii și filmulețe pe rețelele de socializare, în care apare în costum de baie. „Din 2021, în fiecare vară adunăm amintiri pe Coasta de Azur. Ne facem selfie în fiecare an. Îmi trăiesc viața așa cum vreau. Sunt liberă, independentă, stăpână pe mine și pe alegerile mele. Nu dau socoteală nimănui, nu cer voie nimănui pentru nimic. Îmi cumpăr ce-mi doresc și călătoresc unde îmi doresc, din banii mei. Și nu datorez nimic nimănui! Ceea ce vă doresc și vouă”, a scris Oana Roman pe Instagram.



