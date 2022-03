Mirela Vaida, care prezintă emisiunea „Acces Direct” difuzată pe Antena Stars, spune că acordă o mare importanță îngrijirii sale. „Pentru o femeie, importantă e întotdeauna fața, tenul, pentru că e cartea ei de vizită. Tot ce înseamnă înfățișarea … pentru că îi dă o stare bună, pentru că o face să se simtă tânără.”, a spus Mirela Vaida la Antena Stars, conform spynews.ro.

Totodată, prezentatoarea a dezvăluit și care e rutina ei de îngrijire a tenului. Folosește zilnic creme, iar o dată sau de două ori pe lună apelează la un remediu naturist, își exfoliază fața ori cu zaț de cafea, ori cu mălai.

„Curăț fața foarte bine, și dimineața și seara. Demachiere foarte bună. Apoi fac câte o exfoliere, câte un gomaj cu zaț de cafea, cu mălai sau alte remedii naturiste, că eu pe astea le folosesc – o dată, de două ori pe lună, ca să nu fie nici prea grav asupra tenului. (…)

După care pun un ser. Dimineața pun o cremă, care are efect hidratant, iar seara pun altă cremă, care hrănește pielea. Am foarte mare grijă la cremele pe care le folosesc. Eu am testat foarte multe creme, dar nu mă duc niciodată pe ceea ce mi se spune până nu probez pe pielea mea”, a mai mărturisit prezentatoarea „Acces Direct”.

Mirela Vaida, care a născut trei copii, are grijă să facă sport săptămânal, după ce își duce fetița și băiețeii la școală și la grădiniță, ea merge la sala de fitness.

