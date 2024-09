Astăzi, 9 septembrie, și copiii Mirelei Vaida au început noul an școlar. Vedeta de televiziune și soțul ei, Alexandru Vaida, și-au trezit copiii la prima oră a dimineții pentru a fi prezenți la deschierea noului an. Îmbrăcați în uniforme, Tudor, Vladimir și Carla au început o nouă etapă.

Mirela Vaida a anunțat că nu numai copiii au emoții, ci și părinții. Vedeta a distribuit pe Facebook mai multe fotografii cu familia din prima zi a noului an școlar. Soțul ei apare foarte rar în imagini, iată că de data aceasta a făcut o excepție.

Mirela Vaida: „Nu știu cum au zburat cele 3 luni de vacanța mare”

„Gata! A început școala! Nu știu cum au zburat cele 3 luni de vacanța mare! Parcă au fost 3 săptămâni!😳 Nu știu cum zboară timpul, și cum, de la an la an, copiii se înalță din ce în ce mai mult, parcă nu mai sunt copii, parcă se maturizează prea repede, parcă vremea asta trece cu așa o viteză, că mi-e teamă să și clipesc, că să nu pierd ani din copilăria lor!

Am băiețel de grupa mare ( Tudor), băiat de clasa a ÎI-a ( Vladimir), fetiță de clasa a III-a ( Carla).❤️❤️❤️ Am emoțîi la fiecare început de an școlar! Pentru ei, cu copilăria lor fără griji, pentru noi, părinții, cu temerile, responsabilitățile, grijile și speranța că vor avea un destin frumos!🙏🤗❤️ Mult succes tuturor copiilor în noul an școlar!🙏 Să ne bucurăm că îi avem! #mirelavaida #unnouanscolar #școală #toamna #septembrie #momof3 #mykids❤️”, a fost mesajul Mirelei Vaida.

Recomandări Este victoria Ucrainei un obiectiv asumat al politici externe românești? De ce alegerile prezidențiale sunt mai importante ca oricând

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 13

Cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Vedeta de televiziune Mirela Vaida are un mariaj fericit alături de Alexandru. Cei doi sunt căsătoriți de 14 ani. Se înțeleg perfect, deși vedeta mărturisește că sunt total diferiți. Lui Alexandru nu-i place să fie în centrul atenției.

Soțul Mirelei Vaida este director comercial la o companie și călătorește foarte mult prin țară. „El este un tip mai retras. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta.

Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, explica Mirela Vaida într-un interviu pentru revista Viva în 2019.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News