Americanii de la La Bouche, ale căror succese – ”Be my Lover” ”Sweet dreams (Ola Ola E)” ori ”Tonight is the Night” – au făcut să vibreze discotecile anilor ‘90, alături de Maxx, Baccara, Lian Ross și Herb McCoy (Bad Boys Blue) completează line up-ul inițial, vedete incontestabile ale topurilor muzicale de altădată precum: Sabrina, Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Sandra, Boney M, Ricchi e Poveri, Mr. President, No Mercy, Captain Jack, Dr. Alban, Haddaway, SNAP!, East 17, Alphaville, Alexia, Nana ori C-Block.

Maxx înseamnă, în prezent, Linda Meek și o mulțime de hituri ale anilor ’90 precum „Get-A-Way”, „No More (I Can’t Stand It)”, „You Can Get It” sau „Move Your Body”. „You’re a woman” sau „Pretty Young Girl” sunt doar două dintre hiturile care au definit Bad Boys Blue, pe care le interpretează în prezent Herb McCoy.

Așadar, la granița dintre primăvară și vară, fanii melancolici vor avea parte de trei zile de concerte live susținute de legendarii artiști mai sus amintiți, principalele vedete ce au definit muzica de dans a acelor ani.

Organizatorii oferă 50% reducere pentru 10.000 bilete la Diskoteka Festival 2019, cel mai mare eveniment din Europa dedicat muzicii anilor ‘80 și ‘90!

În plus, au pregătit decoruri grandioase, atât pentru cele cinci scene ale Festivalului, cât și pentru întreg locul de desfășurare, acțiuni interactive, flash mob-uri inedite, proiecții și zone comerciale cu aer retro pentru a oferi o experiență de neuitat și de neegalat publicului prezent la festival. Va exista și un moment special dedicat lui Michael Jackson.

Diskoteka Festival promite să fie cea mai grandioasă manifestare muzicală din vestul țării, ce se alătură celor mai mari evenimente muzicale din Europa în 2019.

Citește și… Efectele documentarului despre abuzurile lui Michael Jackson: Mai multe posturi radio i-au scos muzica, iar o statuie a lui fost îndepărtată, în timp ce familia și prietenii îi iau apărarea

Citește mai multe despre diskoteka festival și Timișoara pe Libertatea.