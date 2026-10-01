Tudor Chirilă, plimbare cu bicicleta prin București, la ora de vârf. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor

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Tudor Chirilă a testat cât de repede poate traversa Bucureștiul cu bicicleta în timpul orei de vârf. Artistul a parcurs traseul de la Hala Traian până în Piața Charles de Gaulle în 18 minute și a povestit experiența într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.
Tudor Chirilă a ieșit cu bicicleta prin București în jurul orei 18:00, când traficul este, de regulă, foarte aglomerat. Artistul a ales traseul dintre Hala Traian și Piața Charles de Gaulle, zona Aviatorilor, și a cronometrat călătoria.
Potrivit acestuia, a ajuns la destinație în doar 18 minute. „Nu știu dacă încurajează pe cineva, că oricum suntem vreo 10 bicicliști în tot orașul, ceea ce e rău, dar eu am făcut de la Hala Traian, acum la ora 18:00, pe ceas 18 minute, până la statuia Aviatorilor. La orele acestea de vârf, merită cumva să te dai cu bicicleta”, a spus Tudor Chirilă.
Artistul a povestit că, pe traseu, s-a întâlnit cu o persoană pe care o cunoștea și care mergea în aceeași direcție.
Când Tudor Chirilă a ajuns în zona Aviatorilor, aceasta se afla încă în apropiere de Piața Victoriei. Experiența l-a determinat pe artist să atragă atenția asupra timpului pe care bicicleta îl poate oferi într-un oraș aglomerat, în special în intervalele în care traficul este intens.
Tudor Chirilă a vorbit în trecut și despre comportamentul spectatorilor în timpul spectacolelor de teatru. Artistul a susținut că respectul față de actori nu ține neapărat de felul în care este îmbrăcat publicul, ci mai ales de comportamentul acestuia în timpul reprezentației.
„Respectul vine însă mai degrabă din închiderea telefoanelor și din liniștea pe care o faci în sală și din comentariile de la care te abții mai mult decât din ținută. Am văzut oameni bine îmbrăcați fără niciun fel de respect pentru actori în sala de teatru”, spunea Tudor Chirilă într-o declarație devenită virală.