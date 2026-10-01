Tudor Chirilă, plimbare cu bicicleta prin București, la ora de vârf. Cât a făcut de la Hala Traian până la Aviatorilor

Tudor Chirilă a testat cât de repede poate traversa Bucureștiul cu bicicleta în timpul orei de vârf. Artistul a parcurs traseul de la Hala Traian până în Piața Charles de Gaulle în 18 minute și a povestit experiența într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

Tudor Chirilă a ieșit cu bicicleta prin București în jurul orei 18:00, când traficul este, de regulă, foarte aglomerat. Artistul a ales traseul dintre Hala Traian și Piața Charles de Gaulle, zona Aviatorilor, și a cronometrat călătoria.

Potrivit acestuia, a ajuns la destinație în doar 18 minute. „Nu știu dacă încurajează pe cineva, că oricum suntem vreo 10 bicicliști în tot orașul, ceea ce e rău, dar eu am făcut de la Hala Traian, acum la ora 18:00, pe ceas 18 minute, până la statuia Aviatorilor. La orele acestea de vârf, merită cumva să te dai cu bicicleta”, a spus Tudor Chirilă.

S-a întâlnit pe drum cu o cunoștință

Artistul a povestit că, pe traseu, s-a întâlnit cu o persoană pe care o cunoștea și care mergea în aceeași direcție.

Când Tudor Chirilă a ajuns în zona Aviatorilor, aceasta se afla încă în apropiere de Piața Victoriei. Experiența l-a determinat pe artist să atragă atenția asupra timpului pe care bicicleta îl poate oferi într-un oraș aglomerat, în special în intervalele în care traficul este intens.

Tudor Chirilă, despre respectul în sala de teatru

Tudor Chirilă a vorbit în trecut și despre comportamentul spectatorilor în timpul spectacolelor de teatru. Artistul a susținut că respectul față de actori nu ține neapărat de felul în care este îmbrăcat publicul, ci mai ales de comportamentul acestuia în timpul reprezentației.