Lili Sandu a trăit un moment extrem de emoționant la prima oră a dimineții, după ce a găsit pe masa din living o surpriză neașteptată pregătită de fiul ei, Thomas.

Prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea de la Pro TV le-a împărtășit urmăritorilor din mediul online cât de mult înseamnă pentru ea gestul făcut de Thomas, fiul ei și al lui Silviu Țolu. Vedeta și fiul ei au făcut recent un pictoral pentru revista Baby Unica. Lili Sandu a fost prezentă la prima ediție BABY UNICA TALKS.

Ce a găsit Lili Sandu pe masa din sufragerie

Vedeta a fost surprinsă de un bilet pe care băiatul a scris cu carioca albastră un mesaj emoționant: „Ești cea mai bună mamă! Cu drag, Thomas”. Pe lângă mesaj, băiețelul i-a lăsat mamei sale și o bancnotă de 100 de lei, scoasă din economiile sale strânse cu grijă.

Lili Sandu a mărturisit că nicio reușită din cariera profesională nu se compară cu sentimentul de împlinire pe care i l-a oferit fiul său.

„Azi-dimineață am găsit pe masa din living acest mesaj de la fiul meu și vă spun sincer că nicio realizare profesională pe care am avut-o nu m-a făcut să simt atât de multă fericire în suflet. Cât despre bani, mi-a spus că sunt din plicul lui galben și știe că nu am timp să merg la cumpărături că muncesc mult, dar să-mi cumpăr ceva, așa simte el”, a povestit vedeta TV.

Lili Sandu: „A intrat salariul pentru jobul de full time mother!”

Thomas i-a explicat mamei sale că a vrut să o răsplătească pentru toate eforturile depuse pentru creșterea lui, menționând că și-a dorit din suflet să îi facă o bucurie.

„Mi-a spus: «Mami, în toți acești ani ai avut grijă de mine să fiu bine și să nu-mi lipsească nimic și am vrut să-ți fac această surpriză». I-am zis: «Mami, tot ce fac pentru tine este absolut necondiționat, doar din cea mai pură iubire»”, a relatat ea conversația.