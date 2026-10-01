Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți la o petrecere pentru copii. Vedeta suspectează că mâncarea era contaminată: „Cu otravă pentru șobolani”

Alina Pușcaș a povestit despre un episod în care soțul și fiul ei s-ar fi simțit rău după o petrecere pentru copii. Vedeta susține că mai multe persoane au avut probleme în aceeași zi și bănuiește că mâncarea ar fi putut fi contaminată.

Alina Pușcaș a vorbit despre un episod dificil prin care familia sa ar fi trecut în urmă cu ceva timp. Vedeta a povestit că soțul ei, Mihai Stoenescu, și fiul lor, Alex, s-ar fi simțit rău după ce au participat la o petrecere pentru copii.

Potrivit relatării sale, Alina Pușcaș și una dintre fiice nu au prezentat probleme, însă soțului ei i s-ar fi făcut rău și ar fi căzut lângă mașină. Acesta a ajuns la un spital din Prahova. Fiul celor doi, Alex, s-ar fi simțit, de asemenea, rău, iar vedeta susține că și-ar fi pierdut conștiența în timpul drumului spre spital.

Alina Pușcaș suspectează că mâncarea ar fi fost otrăvită

Vedeta a afirmat că mai multe persoane prezente la aceeași petrecere s-ar fi simțit rău. Alina Pușcaș bănuiește că ar fi existat o problemă legată de mâncare și a evocat posibilitatea contaminării cu otravă pentru șobolani.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș la Spynews TV Live.

Fiul vedetei și-a pierdut conștiența în mașină

După ce soțul ei a ajuns la spital, Alina Pușcaș a plecat cu fiul său către o unitate medicală. Vedeta a povestit că, în timpul drumului, Alex și-ar fi pierdut conștiența, moment în care a solicitat intervenția unei ambulanțe.