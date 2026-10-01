Mașinile pe care le jefuiesc cel mai des hoții de catalizatoare: modele Volkswagen, Opel și Toyota sunt pe listă

Catalizatoarele mașinilor mai vechi pe benzină și ale modelelor hibride sunt tot mai căutate de hoți. Acestea conțin rodiu, un metal extrem de rar, al cărui preț ajunge la aproximativ 265.000 de euro pe kilogram.

De ce sunt furate catalizatoarele auto

Furtul catalizatoarelor auto a devenit o afacere profitabilă pentru hoți, deoarece demontarea ilegală durează doar câteva minute, iar piesa poate aduce un câștig important.

Motivul îl reprezintă metalele prețioase precum rodiul, paladiul și platina, care se găsesc în fiecare catalizator, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier. Rodiul este un metal extrem de rar și căutat, al cărui preț ajunge la aproximativ 265.000 de euro pe kilogram. Din cauza fragilității și a dificultății de prelucrare, rodiul nu este interesant pentru bijutieri, însă industria auto îl folosește în cantități mici în sistemele de purificare a gazelor de eșapament.

Cele mai vulnerabile modele

Cele mai des vizate de hoții care fură catalizatoare sunt modelele hibride și mașinile mai vechi cu motoare pe benzină.

Catalizatoarele lor cu trei căi conțin mai mult rodiu decât cele ale modelelor mai noi și sunt montate pe partea inferioară a vehiculului, ceea ce le face ușor accesibile.

Sunt vulnerabile și autoutilitarele și rulotele, precum VW Crafter și Mercedes Sprinter, deoarece, datorită înălțimii lor față de sol, hoții nici măcar nu trebuie să ridice aceste vehicule. Printre modelele care sunt în mod special vizate se numără:

VW Polo III, fabricat între 1994 și 2001;

Opel Astra G, fabricat între 1998 și 2005;

Toyota Prius III, fabricat între 2009 și 2016;

Mitsubishi Carisma, fabricat între 1995 și 2004;

Mitsubishi Space Wagon, fabricat între 1998 și 2002;

Seat Arosa;

VW Lupo;

Honda Jazz.

La mașinile mai noi pe benzină, catalizatorul este amplasat mai aproape de motor, astfel că demontarea durează mult mai mult și este mai riscantă.

Mașinile pe care le jefuiesc cel mai des hoții de catalizatoare / Imagine realizată cu AI

Și mașinile cu motoare diesel sunt mai puțin expuse acestui tip de furt.

Cum îți dai seama că a fost furat catalizatorul

Furtul în sine se desfășoară rapid. Mașina este ridicată, iar cu ajutorul unui fierăstrău electric țeava de eșapament este tăiată în două locuri, după care piesa este îndepărtată.

Șoferul poate observa lipsa catalizatorului după mai multe semne.

Motorul devine mult mai zgomotos, iar la pornire are un sunet mai grav. Pot apărea pierderi de putere la accelerare, mirosuri neplăcute în habitaclu, precum și aprinderea martorului pentru motor sau pentru gazele de eșapament. Conducerea unei mașini fără catalizator este interzisă deoarece, din cauza zgomotului excesiv și a gazelor de eșapament netratate, vehiculul nu mai îndeplinește condițiile pentru a circula pe drumurile publice. Prin urmare, pentru deplasarea până la service este necesară o platformă de tractare.

Înainte de efectuarea reparației, este recomandat să fie solicitată o ofertă de preț, deoarece costurile pentru înlocuirea catalizatorului pot fi foarte ridicate.

În cazul multor mașini mai vechi, această sumă poate depăși chiar valoarea autoturismului.

Cum poate fi prevenit furtul catalizatorului

După un furt, cazul trebuie raportat poliției, iar compania de asigurări trebuie contactată.

Asigurarea CASCO parțială acoperă, de regulă, paguba, cu contribuția asiguratului prin franșiză, în timp ce asigurarea obligatorie auto nu acoperă acest tip de cheltuială.

Șoferii sunt sfătuiți, de asemenea, să nu cumpere catalizatoare second-hand de pe internet, deoarece există o probabilitate mare ca acestea să provină din furturi.

Ca măsură de prevenție, este recomandată parcarea mașinii într-un garaj încuiat sau în locuri aglomerate și bine iluminate.

O altă măsură de protecție este instalarea unei alarme dotate cu senzor de înclinare.

Ce este catalizatorul auto și ce rol are acesta

Catalizatorul mașinii, sau convertorul catalitic așa cum este el cunoscut în termeni tehnici, este o componentă foarte importantă a sistemului de evacuare al unei mașini.

Rolul lui este esențial în ceea ce privește controlul emisiilor de gaze ale unui automobil. Cu ajutorul acestui dispozitiv gazele de ardere emise de un motor cu combustie internă sunt prelucrate, iar nivelul acestora este redus. În urma reacției chimice care are loc în interiorul catalizatorului, emisiile de gaze nocive sunt transformate în substanțe inofensive, cu un nivel scăzut de dioxid de carbon, înainte de a fi degajate în atmosferă.

Convertoarele catalitice sunt printre cele mai scumpe piese auto deoarece în interior există o structură de tip „fagure” care este tratată cu diverși catalizatori chimici care au în componență metale prețioase precum platină, rodiu și paladiu.