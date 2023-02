Invitat în emisiunea online WOWnews, Tudor Ionescu și Anamaria Ionescu au recunoscut că de-a lungul relației lor au trecut prin multe situații neașteptate, multe probleme care, la momentul respectiv păreau de nerezolvat.

În urmă cu mai mulți ani, Tudor Ionescu de la Fly Project a recunoscut public că și-a înșelat soția. El și Anamaria s-au despărțit imediat după momentul de infidelitate, însă apoi s-au împăcat. „Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră”, a dezvăluit Anamaria Ionescu, care și-a iertat soțul.

„Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super-mega-transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă.

Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi. Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o”, a mai declarat soția lui Tudor Ionescu, conform wowbiz.ro.

În cele șase luni în care au fost separați, cei doi au reflectat cu privire la relația lor și s-au împăcat. N-au rezistat prea mult împreună, așa că s-au separat din nou, timp de o lună. Abia apoi și-au dat seama că sunt suflete-pereche. „Împăcarea nu a fost ușoară. Am stat mai mult de 6 luni separați. Eu mă așteptam să fie lapte și miere. Mă gândeam că o să îmi ceară în fiecare zi scuze, dar nu.

Am luat-o de la 0, după ce ne-am împăcat prima oară, am simțit că ceva nu e în ordine, scârțâie, ne-am mai despărțit o lună, nu ne-am vorbit deloc și acela a fost momentul în care ne-am dat seama că nu putem unul fără altul”, a mai povestit Anamaria Ionescu în emisiunea online WOWnews, la „Bărbați vs Femei”.

Cum s-au cunoscut Anamaria Ionescu și Tudor de la Fly Project

Anamaria, fostă Stancu, și Tudor Ionescu de la „Fly Project” sunt căsătoriți din 2015. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Anamaria a dansat în trupa lui.

